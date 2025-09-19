  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Олимпийская квалификация в Пекине. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан, Камилла и Павел Ковалев, Акопова и Рахманин представят произвольные программы
1

Олимпийская квалификация в Пекине. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан, Камилла и Павел Ковалев, Акопова и Рахманин представят произвольные программы

20 сентября спортивные пары покажут произвольные программы на олимпийском отборе.

Олимпийский квалификационный турнир

Пекин, Китай

Пары

Произвольная программа

Начало – 9:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko, ютуб-канал ISU.

Первая разминка

1. Тхэ Ок Рем – Кум Чхоль Хан (КНДР)

2. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия)

3. Джулия Сильвия Гуннарсдоттир – Мануэль Пьяцца (Исландия)

Вторая разминка

4. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины)

5. Одри Шин – Балаж Надь (США)

6. София Голиченко – Артем Даренский (Украина)

7. Анна Валези – Мартин Бидар (Чехия)

Третья разминка

8. Юна Нагаока – Сумитада Моригучи (Япония)

9. Карина Акопова – Никита Рахманин (Армения)

10. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

11. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай)

После короткой программы

1. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) – 66,68

2. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 64,28

3. Карина Акопова – Никита Рахманин (Армения) – 63,85

4. Юна Нагаока – Сумитада Моригучи (Япония) – 62,68

5. Анна Валези – Мартин Бидар (Чехия) – 57,17

6. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 57,17

7. Одри Шин – Балаж Надь (США) – 53,99

8. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 53,14

9. Джулия Сильвия Гуннарсдоттир – Мануэль Пьяцца (Исландия) – 53,09

10. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 50,82

11. Тхэ Ок Рем – Кум Чхоль Хан (КНДР) – 46,95

Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
пары
результаты
олимпийская квалификация
Ливио Майр
logoКарина Акопова
logoсборная Чехии
Камилла Ковалев
сборная Исландии
Изабелла Гамес
logoАртем Даренский
сборная КНДР
logoсборная США
Балаж Надь
сборная Армении
Анна Валези
logoСофия Голиченко
сборная Филиппин
сборная Австрии
Сумитада Моригути
Павел Ковалев
logoНикита Рахманин
Мануэль Пьяцца
Александр Коровин
logoсборная Японии
Чжан Цзясюань
Одри Шин
logoсборная Украины
logoсборная Китая
Джулия Сильвия Гуннарсдоттир
logoсборная Франции
София Шаллер
Кум Чхоль Хан
Тхэ Ок Рем
Мартин Бидар
Юна Нагаока
Хуан Ихан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Олимпийская квалификация в Пекине. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан выиграли короткую программу, Ковалев и Ковалев – 2-е, Акопова и Рахманин – 3-и
198сегодня, 09:17
Хазе и Володин, Метелкина и Берулава, Губанова, Хигучи, Браун, Дэвис и Смолкин выступят на Trialeti Trophy
1517 сентября, 14:52
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
114 сентября, 11:25
Главные новости
Медведева о хейте: «Относитесь бережнее к ментальному здоровью спортсменов. 150 раз подумайте, какой осадок ваш комментарий может оставить»
81 минуту назад
Бетина Попова о судействе в Пекине: «Не было никаких перегибов ни в одну, ни в другую сторону»
3 минуты назад
Олимпийская квалификация в Пекине. Гуменник, Ким Хен Гем, Пито, Виртанен, Каррильо и Власенко покажут короткие программы
1715 минут назад
Александра Трусова: «Мне гораздо ближе подход интуитивного питания. Не считаю, что жесткие ограничения приводят к чему-то хорошему»
10сегодня, 18:30
ISU опубликовал фрагмент короткой программы Петросян на олимпийском отборе в своих соцсетях
28сегодня, 18:06Видео
Россияне не смогут участвовать в параде спортсменов на открытии Олимпиады-2026
33сегодня, 17:52
Олимпийская квалификация в Пекине. Петросян, Губанова, Хендрикс, Сафонова выступят с произвольными программами
19сегодня, 17:36
Медведева о ринопластике: «Мой нос мне никогда не нравился. Теперь наслаждаюсь своей внешностью»
37сегодня, 17:21
Грузинка Чигогидзе оценила Петросян в короткой программе на олимпийском отборе ниже, чем остальные судьи
32сегодня, 17:17
Михаил Дегтярев: «Игры в Милане должны стать последними, где наши атлеты будут участвовать в нейтральном статусе»
55сегодня, 15:53
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Ягудин: «Поздравляю Петросян с лидерством после короткой программы. Молодец!»
2сегодня, 14:58
Елена Радионова: «Петросян получила вполне нормальные оценки. Думаю, в произвольной она все сделает идеально»
5сегодня, 14:42
Энберт о выступлении Петросян: «Отличная программа, отличный прокат. Аделия молодец, на 200% справилась с давлением в этой ситуации»
5сегодня, 12:52
Жулин о Петросян: «Молодец, не сдалась. Будем ждать произвольную программу с большой надеждой»
сегодня, 11:03
Колобков о российских фигуристах: «Не думаю, что в Пекине будут какие-то провокации. Сложность будет скорее в психологическом давлении»
вчера, 16:35
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
1714 сентября, 15:29
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
114 сентября, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
114 сентября, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
313 сентября, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
113 сентября, 07:20