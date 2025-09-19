Олимпийская квалификация в Пекине. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан, Камилла и Павел Ковалев, Акопова и Рахманин представят произвольные программы
Олимпийский квалификационный турнир
Пекин, Китай
Пары
Произвольная программа
Начало – 9:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko, ютуб-канал ISU.
Первая разминка
1. Тхэ Ок Рем – Кум Чхоль Хан (КНДР)
2. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия)
3. Джулия Сильвия Гуннарсдоттир – Мануэль Пьяцца (Исландия)
Вторая разминка
4. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины)
5. Одри Шин – Балаж Надь (США)
6. София Голиченко – Артем Даренский (Украина)
7. Анна Валези – Мартин Бидар (Чехия)
Третья разминка
8. Юна Нагаока – Сумитада Моригучи (Япония)
9. Карина Акопова – Никита Рахманин (Армения)
10. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
11. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай)
После короткой программы
1. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) – 66,68
2. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 64,28
3. Карина Акопова – Никита Рахманин (Армения) – 63,85
4. Юна Нагаока – Сумитада Моригучи (Япония) – 62,68
5. Анна Валези – Мартин Бидар (Чехия) – 57,17
6. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 57,17
7. Одри Шин – Балаж Надь (США) – 53,99
8. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 53,14
9. Джулия Сильвия Гуннарсдоттир – Мануэль Пьяцца (Исландия) – 53,09
10. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 50,82
11. Тхэ Ок Рем – Кум Чхоль Хан (КНДР) – 46,95
