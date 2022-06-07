Что известно о возможном переходе дочери Тутберидзе Дианы Дэвис в США? Тарасова не верит, Этери опровергла слухи только о своем переезде

Сегодня появилась информация, что российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, может перейти в сборную США. Sports.ru собрал самое важное по этой теме.

1. Инсайд о возможном переходе появился в твиттере The Skating Lesson. По словам его автора Дэйва Лиза, информацию подтвердила мама Дианы – Этери Тутберидзе.

2. Там же Лиз сообщил, что и Тутберидзе думала о переезде в США, но не может взять туда всех своих фигуристов. Позднее этот твит исчез.

3. Новость о себе Дэвис назвала «интересной». Тутберидзе опровергла информацию о своем желании перебраться в Америку, про дочь она ничего не писала.

4. Федерация фигурного катания России не получала запрос от Ассоциации фигурного катания США о переходе Дэвис. Отец Глеба Смолкина тоже не в курсе возможного трансфера.

5. Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев, кажется, знает чуть больше: «Мы знаем одно: Этери и Диана воссоединились в США. Но мы все равно им за все благодарны!»

6. Татьяна Тарасова не верит, что Диана будет кататься за США: «Этери сказала о своей дочке, что это вранье. Что еще-то нужно? Отвяжитесь от них».

7. Людмила Великова отреагировала более сдержанно: «Если Тутберидзе может помочь дочери выступать на международной арене, это логично, хотя непатриотично».

8. Есть и те, кто не против. Например, Александр Энберт: «Если они перейдут в сборную США, отнесусь к этому, как к любой другой паре. Спортивная карьера одна». И Александр Жулин: «Чем сидеть без международных соревнований, раз у Дэвис есть паспорт – может, лучше выступать за США?»

9. А вот Илья Авербух верит в светлое будущие дуэта Дэвис – Смолкин в России: «Диана и Глеб были блестящи на Олимпийских играх. Надеюсь, они будут долгие годы работать в составе сборной России».

Говорят, дочка Тутберидзе переходит в сборную США. Что?! Как?! Почему?!

«В Америке мне даже легче, чем в Москве». Что связывает Диану Дэвис и США?