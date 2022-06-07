Великова о возможном переходе Дэвис в сборную США: «Если Тутберидзе может помочь дочери выступать на международной арене, это логично, хотя непатриотично»

Заслуженный тренер России Людмила Великова прокомментировала информацию о возможном переходе Дианы Дэвис и в сборную США.

Ранее о переходе Дэвис в команду США сообщил The Skating Lesson.

«Возможные выступления Дианы Дэвис за США? Если Этери может помочь своей дочери выступать на международной арене, это логично — хотя непатриотично, я бы сказала», – заявила Великова.

Говорят, дочка Тутберидзе переходит в сборную США. Что?! Как?! Почему?!

«В Америке мне даже легче, чем в Москве». Что связывает Диану Дэвис и США?