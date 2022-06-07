Великова о возможном переходе Дэвис в сборную США: «Если Тутберидзе может помочь дочери выступать на международной арене, это логично, хотя непатриотично»

Теги Людмила Великова сборная России танцы на льду Этери Тутберидзе Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Заслуженный тренер России Людмила Великова прокомментировала информацию о возможном переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную США. 

Ранее о переходе Дэвис в команду США сообщил The Skating Lesson.

«Возможные выступления Дианы Дэвис за США? Если Этери может помочь своей дочери выступать на международной арене, это логично — хотя непатриотично, я бы сказала», – заявила Великова. 

Говорят, дочка Тутберидзе переходит в сборную США. Что?! Как?! Почему?!

«В Америке мне даже легче, чем в Москве». Что связывает Диану Дэвис и США?

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