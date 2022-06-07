Илья Авербух: «Дэвис и Смолкин были блестящи на Олимпийских играх. Надеюсь, они будут долгие годы работать в составе сборной России»

Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух прокомментировал информацию о возможном переходе Дианы Дэвис и в сборную США.

О переходе Дэвис в команду США сообщил The Skating Lesson.

«Не могу сказать, зачем такую информацию вбрасывают. Рад, что ее опровергли.

Горжусь Этери (Тутберидзе, мама Дианы Дэвис). Это выдающийся российский тренер.

Диана и Глеб были блестящи на Олимпийских играх. Надеюсь, они будут долгие годы работать в составе сборной России», — сказал Авербух.

Говорят, дочка Тутберидзе переходит в сборную США. Что?! Как?! Почему?!

«В Америке мне даже легче, чем в Москве». Что связывает Диану Дэвис и США?