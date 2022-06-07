ФФКР не получала запроса от Ассоциации фигурного катания США о переходе Дианы Дэвис

Теги сборная России танцы на льду ФФКР Федерация фигурного катания США Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Федерация фигурного катания России (ФФКР) не получала запроса от Ассоциации фигурного катания США о переходе фигуристки Дианы Дэвис.

Дэвис выступает в танцах на льду в дуэте с Глебом Смолкиным. Ранее о переходе в команду США сообщил The Skating Lesson.

«Чтобы согласовать переход, нужно официальное письмо от страны, куда спортсмен хочет перейти, в данном случае от американской федерации, плюс согласие спортсмена на переход.

Таких запросов или просьб ни от американской федерации, ни от самой спортсменки в федерацию не поступало», – заявили в ФФКР. 

Говорят, дочка Тутберидзе переходит в сборную США. Что?! Как?! Почему?!

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