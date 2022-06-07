ФФКР не получала запроса от Ассоциации фигурного катания США о переходе Дианы Дэвис

Федерация фигурного катания России (ФФКР) не получала запроса от Ассоциации фигурного катания США о переходе фигуристки Дианы Дэвис.

Дэвис выступает в танцах на льду в дуэте с Глебом Смолкиным. Ранее о переходе в команду США сообщил The Skating Lesson.

«Чтобы согласовать переход, нужно официальное письмо от страны, куда спортсмен хочет перейти, в данном случае от американской федерации, плюс согласие спортсмена на переход.

Таких запросов или просьб ни от американской федерации, ни от самой спортсменки в федерацию не поступало», – заявили в ФФКР.

Говорят, дочка Тутберидзе переходит в сборную США. Что?! Как?! Почему?!