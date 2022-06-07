Александр Жулин: «Чем сидеть без соревнований международных, раз у Дэвис есть паспорт, — может, лучше выступать за США»

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал информацию о возможном переходе Дианы Дэвис и в сборную США.

О переходе Дэвис в команду США сообщил The Skating Lesson.

«Для чего вбрасывают такую информацию? Может быть, для того, чтобы сама Этери Георгиевна задумалась, что такая возможность есть. Потому что чем сидеть без соревнований международных, раз у Дианы есть паспорт, — может, лучше выступать за США.

Не думаю, что Диана с Глебом будут кататься за США. Хотя будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Если, например, Россию лишили международных соревнований лет на 20…

Гипотетически бы такую возможность не отвергал. Все-таки у людей одна жизнь. Кататься осталось максимум лет десять. Если они будут прекрасно понимать, что никогда не увидят ни чемпионата мира, ни Олимпийских игр, почему отвергать эту возможность?

Я бы не считал их какими-то неправильными людьми. Повторюсь, что жизнь спортсмена коротка. Им на все это нужно смотреть более логически.

Никто не отменял международных соревнований. Все равно цениться будет только то, когда ты обыгрываешь весь мир. Когда ты чемпион мира — это звучит.

Сейчас для меня звание «чемпион мира» в женском катании не звучит совершенно. Потому что отсутствует самая сильная страна — Россия. Это для меня обесценивается», — сказал Жулин.

Говорят, дочка Тутберидзе переходит в сборную США. Что?! Как?! Почему?!

«В Америке мне даже легче, чем в Москве». Что связывает Диану Дэвис и США?