Татьяна Тарасова: «Не могу даже представить, что дочь Тутберидзе может сменить спортивное гражданство. Этери сказала, что это вранье. Что еще-то нужно?»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о возможном переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную США. 

Ранее о переходе Дэвис в команду США сообщил The Skating Lesson.

«Да не будет она выступать за США. Когда вы успокоитесь, журналисты? Вас интересует чужая жизнь, бедняги вы.

Не могу даже представить, что дочь Тутберидзе может сменить спортивное гражданство. И представлять не хочу. Этери сказала о своей дочке, что это вранье. Что еще-то нужно? Отвяжитесь от них», — сказала Тарасова. 

Говорят, дочка Тутберидзе переходит в сборную США. Что?! Как?! Почему?!

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