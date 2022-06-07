Ренат Лайшев: «Этери Тутберидзе и Диана Дэвис воссоединились в США. Но мы все равно им за все благодарны!»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал информацию о возможном переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную США.
Ранее о переходе Дэвис в команду США сообщил The Skating Lesson.
«Я не могу ничего об этом сказать. У нас нет никакой информации по этому поводу. Мы знаем одно: Этери и Диана воссоединились в США.
Но мы все равно им за все благодарны! За все, что они делали и делают для нас!
Дочка Тутберидзе заканчивала нашу школу «Самбо-70». Она всегда патриотично настроена на свою страну и Родину», — сказал Лайшев.
Говорят, дочка Тутберидзе переходит в сборную США. Что?! Как?! Почему?!
«В Америке мне даже легче, чем в Москве». Что связывает Диану Дэвис и США?