Ренат Лайшев: «Этери Тутберидзе и Диана Дэвис воссоединились в США. Но мы все равно им за все благодарны!»

Теги сборная России танцы на льду Этери Тутберидзе Диана Дэвис Глеб Смолкин Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал информацию о возможном переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную США. 

Ранее о переходе Дэвис в команду США сообщил The Skating Lesson.

«Я не могу ничего об этом сказать. У нас нет никакой информации по этому поводу. Мы знаем одно: Этери и Диана воссоединились в США.

Но мы все равно им за все благодарны! За все, что они делали и делают для нас!

Дочка Тутберидзе заканчивала нашу школу «Самбо-70». Она всегда патриотично настроена на свою страну и Родину», — сказал Лайшев. 

Говорят, дочка Тутберидзе переходит в сборную США. Что?! Как?! Почему?!

«В Америке мне даже легче, чем в Москве». Что связывает Диану Дэвис и США?

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