Энберт о Дэвис и Смолкине: «Если они перейдут в сборную США, отнесусь к этому, как к любой другой паре. Спортивная карьера одна»

Серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде прокомментировал информацию о возможном переходе Дианы Дэвис и в сборную США.

О переходе Дэвис в команду США сообщил The Skating Lesson.

«Появился слух — его опровергли. В федерации сказали, что не получали никаких запросов, так что не знаю.

Спортсмен выбирает себе такую карьеру, которую считает нужным, какая будет максимально удобной. В фигурном катании спортсмены переходят из одной страны в другую. Это нормально.

Если они перейдут — отнесусь к этому, как к любой другой паре. Спортивная карьера одна. Каждый выбирает, что ему нравится, что он хочет. Никто не вправе указывать спортсмену, как поступать в той или иной ситуации.

Я очень рад, когда спортсмены добиваются успеха, за какую бы страну они ни выступали», — сказал Энберт.

Говорят, дочка Тутберидзе переходит в сборную США. Что?! Как?! Почему?!

«В Америке мне даже легче, чем в Москве». Что связывает Диану Дэвис и США?