Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону в Чайковском

С 11 по 14 сентября в Чайковском пройдет чемпионат России по летнему биатлону.

Летний биатлон

Альфа-Банк Чемпионат России

Чайковский

Расписание трансляций

11 сентября, четверг

Индивидуальная гонка, женщины

10.30 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Индивидуальная гонка, мужчины

13.00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

13 сентября, суббота

Спринт, женщины

9.00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Спринт, мужчины

11.00 Матч ТВ, Матч! Планета

14 сентября, воскресенье

Эстафета, женщины

9.00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Эстафета, мужчины

11.30 Матч ТВ, Матч! Планета

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.

Опубликовала: Мария Селенкова
