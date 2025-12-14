  • Спортс
  Эдуард Латыпов: «Надеемся, Коростелев и Непряева вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны»
Эдуард Латыпов: «Надеемся, Коростелев и Непряева вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны»

Трехкратный бронзовый призер Олимпиады-2022 по биатлону Эдуард Латыпов оценил выступление российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на этапе Кубка мира в Давосе.

Непряева заняла 39-е место в квалификации конькового спринта в Давосе, Коростелев – 52-е. Савелий также стал 25-м в коньковой «разделке».

«Для первого старта проиграть минуту двадцать секунд с учетом тех факторов, которые их преследовали, – неплохой результат, потому что даже именитые лыжники, бывает, проигрывают больше.

Надеемся, что они вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны», – сказал Латыпов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Кубок мира
лыжные гонки
сборная России жен (лыжные гонки)
Дарья Непряева
сборная России
Савелий Коростелев
Тур де Ски
Эдуард Латыпов
сборная России (лыжные гонки)
