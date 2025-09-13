  • Спортс
  • Чемпионат России по летнему биатлону. Команды Латыпова и Бабикова, Халили и Каюмова, Логинова и Поварницына, Серохвостова и Поршнева выступят в эстафете
1

14 сентября на чемпионате России по летнему биатлону пройдет мужская эстафета.

Летний биатлон

Альфа-Банк Чемпионат России

Чайковский

Мужчины

Эстафета

Начало – 11:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Башкортостан-1 (Владислав Зотов, Антон Бабиков, Эраст Иманбаев, Эдуард Латыпов)

2. Санкт-Петербург-1 (Павел Ляшок, Роман Канаровский, Максим Цветков, Илья Санников)

3. Московская область-1 (Кирилл Стрельцов, Денис Иродов, Рустам Каюмов, Карим Халили)

4. Тюменская область (Вадим Истамгулов, Александр Поварницын, Александр Логинов, Михаил Бурундуков)

7. ХМАО-Югра-1 (Михаил Морилов, Никита Поршнев, Алексей Вагин, Даниил Серохвостов)

9. Новосибирская область-1 (Леонид Кульгускин, Олег Домичек, Александр Мозговой, Роман Еремин)

10. Челябинская область-1 (Дмитрий Иванов, Никита Гришин, Петр Пащенко, Андрей Вьюхин)

11. Свердловская область (Михаил Стребко, Василий Томшин, Савелий Коновалов, Кирилл Бажин)

15. Удмуртская Республика (Александр Корнев, Ильназ Мухамедзянов, Никита Пономарев, Егор Соломенников)

16. Пермский край (Всеволод Карачев, Иван Колотов, Даниил Усов, Роман Арасланов)

Полный старт-лист – здесь.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
чемпионат России по летнему биатлону
результаты
logoсборная России
летний биатлон
эстафета
logoВасилий Томшин
Михаил Бурундуков
logoАнтон Бабиков
logoМаксим Цветков
сборная Тюменской области
Роман Канаровский
Андрей Вьюхин
Никита Гришин
logoЭдуард Латыпов
logoКарим Халили
Егор Соломенников
Даниил Усов
Михаил Стребко
Александр Корнев
Вадим Истамгулов
Михаил Морилов
Кирилл Бажин
Леонид Кульгускин
logoКирилл Стрельцов
Денис Иродов
Олег Домичек
logoПетр Пащенко
Дмитрий Иванов
Иван Колотов
Роман Еремин
Владислав Зотов
Эраст Иманбаев
сборная ХМАО-Югры
logoДаниил Серохвостов
logoАлександр Поварницын
Ильназ Мухамедзянов
Рустам Каюмов
Алексей Вагин
Савелий Коновалов
logoНикита Поршнев
logoАлександр Логинов
Александр Мозговой
