Чемпионат России по летнему биатлону. Команды Латыпова и Бабикова, Халили и Каюмова, Логинова и Поварницына, Серохвостова и Поршнева выступят в эстафете
Летний биатлон
Альфа-Банк Чемпионат России
Чайковский
Мужчины
Эстафета
Начало – 11:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Башкортостан-1 (Владислав Зотов, Антон Бабиков, Эраст Иманбаев, Эдуард Латыпов)
2. Санкт-Петербург-1 (Павел Ляшок, Роман Канаровский, Максим Цветков, Илья Санников)
3. Московская область-1 (Кирилл Стрельцов, Денис Иродов, Рустам Каюмов, Карим Халили)
4. Тюменская область (Вадим Истамгулов, Александр Поварницын, Александр Логинов, Михаил Бурундуков)
7. ХМАО-Югра-1 (Михаил Морилов, Никита Поршнев, Алексей Вагин, Даниил Серохвостов)
9. Новосибирская область-1 (Леонид Кульгускин, Олег Домичек, Александр Мозговой, Роман Еремин)
10. Челябинская область-1 (Дмитрий Иванов, Никита Гришин, Петр Пащенко, Андрей Вьюхин)
11. Свердловская область (Михаил Стребко, Василий Томшин, Савелий Коновалов, Кирилл Бажин)
15. Удмуртская Республика (Александр Корнев, Ильназ Мухамедзянов, Никита Пономарев, Егор Соломенников)
16. Пермский край (Всеволод Карачев, Иван Колотов, Даниил Усов, Роман Арасланов)
Полный старт-лист – здесь.