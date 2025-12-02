0

Кубок мира. Общий зачет. Вирер лидирует, Лейнамо – 2-я, Бене – 3-я

Доротея Вирер возглавила общий зачет Кубка мира по биатлону.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер лидирует в общем зачете Кубка мира по биатлону сезона-2025/26.

Кубок мира по биатлону-2025/26

Женщины

Общий зачет

После 1 гонки из 21

1. Доротея Вирер (Италия) – 90

2. Соня Лейнамо (Финляндия) – 75

3. Камиль Бене (Франция) – 65

4. Лу Жанмонно (Франция) – 55

5. Ханна Оберг (Швеция) – 50

6. Майя Клутенс (Бельгия) – 45

7. Эми Басерга (Швейцария) – 41

8. Эльвира Оберг (Швеция) – 37

9. Анна Магнуссон (Швеция) – 34

10. Лиза Виттоцци (Италия) – 31

11. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 30

12. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 29

13. Жанна Ришар (Франция) – 28

14. Каролине Кноттен (Норвегия) – 27

15. Суви Минккинен (Финляндия) – 26...

29. Франциска Пройс (Германия) – 12

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoЛиза Виттоцци
logoМайя Клутенс
logoФранциска Пройс
logoЭми Басерга
logoсборная Германии жен
logoЖанна Ришар
logoсборная Бельгии жен
logoЛу Жанмонно
logoсборная Италии жен
logoсборная Швеции жен
logoСоня Лейнамо
logoМарен Киркеэйде
logoЭльвира Оберг
logoАнна Магнуссон
logoсборная Франции жен
logoХанна Оберг
logoСуви Минккинен
logoКаролине Кноттен
logoКубок мира по биатлону
logoДоротея Вирер
logoсборная Швейцарии жен
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoсборная Финляндии жен
logoКамиль Бене
logoсборная Норвегии жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Франциска Пройс: «Сейчас я не в лучшей форме. Отчасти это ожидаемо, ведь цель не в том, чтобы быть на пике в конце ноября»
46 минут назад
❄️ Кубок Содружества. Метеля выиграла масс-старт, Гришина – 2-я, Резцова – 3-я, Смольская – 6-я, Сливко – 8-я, Сола – 21-я
50 минут назад
Кноттен о российских спортсменах: «Считаю их очень милыми – по крайней мере, тех, кого я знаю. Но странно было бы допускать их к Олимпиаде»
сегодня, 06:49
Кубок Содружества. Латыпов, Серохвостов, Халили, Логинов, Смольский, Бажин выступят в масс-старте
сегодня, 06:16
Кубок мира. Спринт. Виттоцци стартует 2-й, Тандревольд – 34-й, Вирер – 52-й, Пройс – 54-й, Брезаз-Буше – 68-й, Эльвира Оберг – 66-й
сегодня, 06:16
Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске
сегодня, 06:09
Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде
сегодня, 06:09
Расписание первого этапа Кубка IBU в Обертиллиахе
сегодня, 06:09
Самуэльссон о допуске российских лыжников: «Это очень странно. Мне сложно представить, что нейтральные российские спортсмены вообще есть»
вчера, 20:34
Кирилл Бажин: «Сегодня мы подарили Латыпову легкую победу. Он молодец, очень много работает, потому что замотивирован в этом году»
вчера, 16:37
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок IBU. Боте победила в спринте, Стремоус – 2-я, Гальмас Полен – 3-я
вчера, 10:53
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
3 декабря, 16:55
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Ботн лидирует, Ульдал – 2-й, Самуэльссон – 3-й
3 декабря, 16:47
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Италия – 2-я, Швеция – 3-я
2 декабря, 16:58
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Вирер лидирует, Лейнамо – 2-я, Бене – 3-я
2 декабря, 16:52
Анна Сола: «Большунов должен оплатить лечение Бакурова и извиниться перед ним»
30 ноября, 09:26
У биатлониста Ивана Колотова родилась дочь
24 ноября, 09:08Фото
Дмитрий Губерниев: «Заявление Ковентри означает, что в отношении российских спортсменов все останется как есть. Нас пока никуда пускать не собираются»
20 ноября, 12:03
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
3 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29