Кубок мира. Общий зачет. Вирер лидирует, Лейнамо – 2-я, Бене – 3-я
Доротея Вирер возглавила общий зачет Кубка мира по биатлону.
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер лидирует в общем зачете Кубка мира по биатлону сезона-2025/26.
Кубок мира по биатлону-2025/26
Женщины
Общий зачет
После 1 гонки из 21
1. Доротея Вирер (Италия) – 90
2. Соня Лейнамо (Финляндия) – 75
3. Камиль Бене (Франция) – 65
4. Лу Жанмонно (Франция) – 55
5. Ханна Оберг (Швеция) – 50
6. Майя Клутенс (Бельгия) – 45
7. Эми Басерга (Швейцария) – 41
8. Эльвира Оберг (Швеция) – 37
9. Анна Магнуссон (Швеция) – 34
10. Лиза Виттоцци (Италия) – 31
11. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 30
12. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 29
13. Жанна Ришар (Франция) – 28
14. Каролине Кноттен (Норвегия) – 27
15. Суви Минккинен (Финляндия) – 26...
29. Франциска Пройс (Германия) – 12
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
