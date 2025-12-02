Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Италия – 2-я, Швеция – 3-я
Французские биатлонистки возглавили зачет Кубка наций по биатлону.
Женская сборная Франции по биатлону лидирует в зачете Кубка наций сезона-2025/26.
Кубок мира по биатлону-2025/26
Кубок наций
Женщины
После 4 гонок из 21
1. Франция – 1229
2. Италия – 1100
3. Швеция – 1081
4. Финляндия – 975
5. Норвегия – 951
6. Чехия – 901
7. Австрия – 931
8. Германия – 838
9. Швейцария – 824
10. Словения – 762
11. Польша – 744
12. Болгария – 721
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
