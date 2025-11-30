Кубок России. Общий зачет. Смольский лидирует, Бажин – 2-й, Поварницын – 3-й
Смольский лидирует в общем зачете Кубка России по биатлону сезона-2025/26.
Белорусский биатлонист Антон Смольский возглавляет общий зачет Кубка России.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26
Общий зачет
Мужчины
После 2 гонок из 11
1. Антон Смольский (Беларусь) – 103
2. Кирилл Бажин – 96
3. Александр Поварницын – 93
4. Антон Бабиков – 82
5. Александр Корнев – 80
6. Даниил Серохвостов – 79
7-8. Евгений Сидоров – 73
7-8. Карим Халили – 73
9. Эдуард Латыпов – 67
10. Алексей Вагин – 62
11. Савелий Коновалов – 58
12. Михаил Бурундуков – 57...
23. Александр Логинов – 36
