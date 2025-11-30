1

Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я

Сборная Норвегии возглавила мужской зачет Кубка наций по биатлону.

Мужская сборная Норвегии по биатлону лидирует в зачете Кубка наций сезона-2025/26.

Кубок мира по биатлону-2025/26

Кубок наций

Мужчины

После 3 гонок

1. Норвегия – 795

2. Франция – 780

3. Швеция – 705

4. Германия – 620

5. Италия – 590

6. США – 525

7. Чехия – 520

8. Швейцария – 480

9. Словения – 440

10. Финляндия – 440

11. Эстония – 410

12. Украина – 400

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
