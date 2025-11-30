Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
Сборная Норвегии возглавила мужской зачет Кубка наций по биатлону.
Мужская сборная Норвегии по биатлону лидирует в зачете Кубка наций сезона-2025/26.
Кубок мира по биатлону-2025/26
Кубок наций
Мужчины
После 3 гонок
1. Норвегия – 795
2. Франция – 780
3. Швеция – 705
4. Германия – 620
5. Италия – 590
6. США – 525
7. Чехия – 520
8. Швейцария – 480
9. Словения – 440
10. Финляндия – 440
11. Эстония – 410
12. Украина – 400
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости