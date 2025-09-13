  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Чемпионат России по летнему биатлону. Команды Шевченко и Мироновой, Халили и Резцовой, Мошковой и Метели, Сливко и Болдыревой пробегут эстафету
2

Чемпионат России по летнему биатлону. Команды Шевченко и Мироновой, Халили и Резцовой, Мошковой и Метели, Сливко и Болдыревой пробегут эстафету

14 сентября на чемпионате России по летнему биатлону пройдет женская эстафета.

Летний биатлон

Альфа-Банк Чемпионат России

Чайковский

Женщины

Эстафета

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Московская область-1 (Анастасия Зырянова, Анастасия Зенова, Анастасия Халили, Кристина Резцова)

2. Свердловская область-1 (Тамара Дербушева, Светлана Миронова, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко)

3. ХМАО-Югра (Елизавета Насотович, Екатерина Мошкова, Алина Плицева, Виктория Метеля)

4. Тюменская область (Елизавета Фролова, Маргарита Болдырева, Анна Грухвина, Виктория Сливко)

5. Красноярский край (Анна Григорьева, Анастасия Томшина, Жанна Максимович, Юлия Коваленко)

10. Новосибирская область (Анастасия Гришина, Кира Дюжева, Анастасия Киреева, Евгения Турикова)

14. Свердловская область-2 (Ирина Казакевич, Виолетта Шадрина, Инна Терещенко, Александра Плюснина)

Полный старт-лист – здесь.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
эстафета (жен)
чемпионат России по летнему биатлону
logoсборная России жен
летний биатлон
Анастасия Зырянова
logoЕкатерина Мошкова
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
Жанна Максимович
logoАнастасия Шевченко
Анастасия Зенова
Анастасия Гришина
Маргарита Болдырева
Виктория Метеля
Кира Дюжева
Тамара Дербушева (Воронина)
Анастасия Батманова
Инна Терещенко
сборная ХМАО-Югры жен
logoВиктория Сливко
logoИрина Казакевич
Юлия Коваленко (Шеллер)
Анна Григорьева
logoАнна Грухвина
logoСветлана Миронова
Александра Плюснина
logoЕвгения Турикова (Павлова)
сборная Тюменской области жен
Елизавета Фролова
logoКристина Резцова
Виолетта Шадрина
Анастасия Киреева
logoАнастасия Халили (Гореева)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат России по летнему биатлону. Команды Латыпова и Бабикова, Халили и Каюмова, Логинова и Поварницына, Серохвостова и Поршнева выступят в эстафете
138 минут назад
Бабиков о пользе беговых тренировок: «Хорошие функциональные показатели. В Чайковском я бегу более-менее, не сильно проигрываю сборникам»
сегодня, 15:26
Елизавета Каплина: «Очень много билась над техникой, потому что за прошлый сезон немного разбазарила ее. Эта работа – определенный стресс и для тела, и для мозгов»
сегодня, 11:29
Чемпионат России по летнему биатлону. Усов победил в спринте, Халили – 2-й. Домичек – 3-й, Серохвостов – 8-й, Латыпов – 15-й, Логинов – 49-й
44сегодня, 09:25
Эмильен Клод перенес операцию по удалению межпозвоночной грыжи: «Если выступлю на первом этапе Кубка мира, это уже будет победа»
сегодня, 08:50
Александр Тихонов: «Сегодня пенсии нищенские! В Госдуме не пробовали жить на 20 тысяч?»
94сегодня, 07:33
Майгуров о международных стартах: «Последнее общение с IBU было две недели назад. Направили письмо с конкретными вопросами»
1сегодня, 07:24
Чемпионат России по летнему биатлону. Каплина выиграла спринт, Мошкова – 2-я, Метеля – 3-я
31сегодня, 06:55
Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону в Чайковском
сегодня, 06:09
Виктор Майгуров: «В зиму сборная входит с минимальным количеством фтора. Идем к тому, чтобы на уровне России вести запрет на фтор»
вчера, 15:49
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
24 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
224 марта, 08:28