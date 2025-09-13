Чемпионат России по летнему биатлону. Команды Шевченко и Мироновой, Халили и Резцовой, Мошковой и Метели, Сливко и Болдыревой пробегут эстафету
Летний биатлон
Альфа-Банк Чемпионат России
Чайковский
Женщины
Эстафета
Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Московская область-1 (Анастасия Зырянова, Анастасия Зенова, Анастасия Халили, Кристина Резцова)
2. Свердловская область-1 (Тамара Дербушева, Светлана Миронова, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко)
3. ХМАО-Югра (Елизавета Насотович, Екатерина Мошкова, Алина Плицева, Виктория Метеля)
4. Тюменская область (Елизавета Фролова, Маргарита Болдырева, Анна Грухвина, Виктория Сливко)
5. Красноярский край (Анна Григорьева, Анастасия Томшина, Жанна Максимович, Юлия Коваленко)
10. Новосибирская область (Анастасия Гришина, Кира Дюжева, Анастасия Киреева, Евгения Турикова)
14. Свердловская область-2 (Ирина Казакевич, Виолетта Шадрина, Инна Терещенко, Александра Плюснина)
Полный старт-лист – здесь.