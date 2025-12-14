  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок мира. Эстафета. Мужская сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне и лучшей по скорострельности, Германия проиграла 10 секунд ходом
1

Кубок мира. Эстафета. Мужская сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне и лучшей по скорострельности, Германия проиграла 10 секунд ходом

Норвегия показала лучший лыжный ход в мужской эстафете на Кубке мира в Австрии.

Мужская сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

Кубок мира по биатлону-2025/26

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Мужчины

Эстафета

Лыжный ход

1-й этап

1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 15.59,6

2. Фабьен Клод (Франция) – 7,1

3. Давид Цобель (Германия) – 16,4

4. Йеспер Нелин (Швеция) – 18,3

5. Витезслав Горниг (Чехия) – 27,7

6. Элиа Дзени (Италия) – 28,3

2-й этап

1. Эмильен Жаклен (Франция) – 15.44,1

2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 3,9

3. Филипп Наврат (Германия) – 14,2

4. Максим Жермен (США) – 19,7

5. Витаутас Строля (Литва) – 36,6

6. Флоран Клод (Бельгия) – 39,6...

8. Малте Стефанссон (Швеция) – 42,4

3-й этап

1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 16.01,2

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 5,8

3. Филипп Хорн (Германия) – 7,7

4. Дидье Бьоназ (Италия) – 13,9

5. Йонаш Маречек (Чехия) – 34,3

6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 39,4

4-й этап

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 15.36,2

2. Кэмпбелл Райт (США) – 6,6

3. Ловро Планко (Словения) – 22,5

4. Дмитрий Пидручный (Украина) – 22,9

5. Юстус Штрелов (Германия) – 23,0

6. Микулаш Карлик (Чехия) – 23,3...

11. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 47,1

Общее время лыжного хода

1. Норвегия – 1:04.12,1

2. Германия – 10,3

3. Швеция – 15,5

4. Франция – 34,5

5. США – 57,2

6. Чехия – 1.18,3

7. Италия – 1.31,4

Скорострельность

1. Норвегия – 3.55,4 (0+3)

2. Франция – 4.05,1 (0+8)

3. Польша – 4.07,4 (1+5)

4. США – 4.09,5 (0+7)

5. Румыния – 4.17,0 (1+5)

6. Швейцария – 4.26,4 (2+9)...

13. Швеция – 4.45,9 (0+9)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
