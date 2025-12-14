Кубок мира. Эстафета. Мужская сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне и лучшей по скорострельности, Германия проиграла 10 секунд ходом
Мужская сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.
Кубок мира по биатлону-2025/26
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Мужчины
Эстафета
Лыжный ход
1-й этап
1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 15.59,6
2. Фабьен Клод (Франция) – 7,1
3. Давид Цобель (Германия) – 16,4
4. Йеспер Нелин (Швеция) – 18,3
5. Витезслав Горниг (Чехия) – 27,7
6. Элиа Дзени (Италия) – 28,3
2-й этап
1. Эмильен Жаклен (Франция) – 15.44,1
2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 3,9
3. Филипп Наврат (Германия) – 14,2
4. Максим Жермен (США) – 19,7
5. Витаутас Строля (Литва) – 36,6
6. Флоран Клод (Бельгия) – 39,6...
8. Малте Стефанссон (Швеция) – 42,4
3-й этап
1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 16.01,2
2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 5,8
3. Филипп Хорн (Германия) – 7,7
4. Дидье Бьоназ (Италия) – 13,9
5. Йонаш Маречек (Чехия) – 34,3
6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 39,4
4-й этап
1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 15.36,2
2. Кэмпбелл Райт (США) – 6,6
3. Ловро Планко (Словения) – 22,5
4. Дмитрий Пидручный (Украина) – 22,9
5. Юстус Штрелов (Германия) – 23,0
6. Микулаш Карлик (Чехия) – 23,3...
11. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 47,1
Общее время лыжного хода
1. Норвегия – 1:04.12,1
2. Германия – 10,3
3. Швеция – 15,5
4. Франция – 34,5
5. США – 57,2
6. Чехия – 1.18,3
7. Италия – 1.31,4
Скорострельность
1. Норвегия – 3.55,4 (0+3)
2. Франция – 4.05,1 (0+8)
3. Польша – 4.07,4 (1+5)
4. США – 4.09,5 (0+7)
5. Румыния – 4.17,0 (1+5)
6. Швейцария – 4.26,4 (2+9)...
13. Швеция – 4.45,9 (0+9)