Кубок мира. Эстафета. Мужская сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне и лучшей по скорострельности, Германия проиграла 10 секунд ходом

Норвегия показала лучший лыжный ход в мужской эстафете на Кубке мира в Австрии.

Мужская сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. Кубок мира по биатлону-2025/26 2-й этап Хохфильцен, Австрия Мужчины Эстафета Лыжный ход 1-й этап 1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 15.59,6 2. Фабьен Клод (Франция) – 7,1 3. Давид Цобель (Германия) – 16,4 4. Йеспер Нелин (Швеция) – 18,3 5. Витезслав Горниг (Чехия) – 27,7 6. Элиа Дзени (Италия) – 28,3 2-й этап 1. Эмильен Жаклен (Франция) – 15.44,1 2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 3,9 3. Филипп Наврат (Германия) – 14,2 4. Максим Жермен (США) – 19,7 5. Витаутас Строля (Литва) – 36,6 6. Флоран Клод (Бельгия) – 39,6... 8. Малте Стефанссон (Швеция) – 42,4 3-й этап 1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 16.01,2 2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 5,8 3. Филипп Хорн (Германия) – 7,7 4. Дидье Бьоназ (Италия) – 13,9 5. Йонаш Маречек (Чехия) – 34,3 6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 39,4 4-й этап 1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 15.36,2 2. Кэмпбелл Райт (США) – 6,6 3. Ловро Планко (Словения) – 22,5 4. Дмитрий Пидручный (Украина) – 22,9 5. Юстус Штрелов (Германия) – 23,0 6. Микулаш Карлик (Чехия) – 23,3... 11. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 47,1 Общее время лыжного хода 1. Норвегия – 1:04.12,1 2. Германия – 10,3 3. Швеция – 15,5 4. Франция – 34,5 5. США – 57,2 6. Чехия – 1.18,3 7. Италия – 1.31,4 Скорострельность 1. Норвегия – 3.55,4 (0+3) 2. Франция – 4.05,1 (0+8) 3. Польша – 4.07,4 (1+5) 4. США – 4.09,5 (0+7) 5. Румыния – 4.17,0 (1+5) 6. Швейцария – 4.26,4 (2+9)... 13. Швеция – 4.45,9 (0+9)