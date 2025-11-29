Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Франция лидирует, Италия – 2-я, Чехия – 3-я
Франция возглавила зачет женских эстафет на Кубке мира по биатлону.
Сборная Франции возглавила зачет женских эстафет на Кубке мира по биатлону после гонки на этапе в Эстерсунде.
Кубок мира по биатлону-2025/26
Зачет эстафет
После 1 гонки из 5
Женщины
1. Франция – 90 очков
2. Италия – 75
3. Чехия – 65
4. Швеция – 55
5. Австрия – 50
6. Финляндия – 45
7. Швейцария – 41
8. Словакия – 37
9. Болгария – 34
10. Польша – 31
11. Германия – 30
12. Словения – 29
13. Норвегия – 28
14. Латвия – 27
15. Украина – 26
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
