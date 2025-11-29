Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Франция лидирует, Италия – 2-я, Чехия – 3-я

Франция возглавила зачет женских эстафет на Кубке мира по биатлону.

Сборная Франции возглавила зачет женских эстафет на Кубке мира по биатлону после гонки на этапе в Эстерсунде. Кубок мира по биатлону-2025/26 Зачет эстафет После 1 гонки из 5 Женщины 1. Франция – 90 очков 2. Италия – 75 3. Чехия – 65 4. Швеция – 55 5. Австрия – 50 6. Финляндия – 45 7. Швейцария – 41 8. Словакия – 37 9. Болгария – 34 10. Польша – 31 11. Германия – 30 12. Словения – 29 13. Норвегия – 28 14. Латвия – 27 15. Украина – 26