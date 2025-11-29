0

Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Франция лидирует, Италия – 2-я, Чехия – 3-я

Франция возглавила зачет женских эстафет на Кубке мира по биатлону.

Сборная Франции возглавила зачет женских эстафет на Кубке мира по биатлону после гонки на этапе в Эстерсунде.

Кубок мира по биатлону-2025/26

Зачет эстафет 

После 1 гонки из 5

Женщины

1. Франция – 90 очков

2. Италия – 75

3. Чехия – 65

4. Швеция – 55

5. Австрия – 50

6. Финляндия – 45

7. Швейцария – 41

8. Словакия – 37

9. Болгария – 34

10. Польша – 31

11. Германия – 30

12. Словения – 29

13. Норвегия – 28

14. Латвия – 27

15. Украина – 26

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
