Кубок мира. Зачет спринтов. Магнуссон лидирует, Жанмонно – 2-я, Киркеэйде – 3-я

Шведка Магнуссон возглавила зачет спринтов на Кубке мира по биатлону.

Шведка Анна Магнуссон лидирует в зачете спринтов на Кубке мира по биатлону. Кубок мира по биатлону-2025/26 Женщины Зачет спринтов После 2 гонок из 7 1. Анна Магнуссон (Швеция) – 140 2. Лу Жанмонно (Франция) – 120 3. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 116 4. Суви Минккинен (Финляндия) – 90 5. Доротея Вирер (Италия) – 79 6. Камиль Бене (Франция) – 73 7. Осеан Мишлон (Франция) – 72 8. Эми Басерга (Швейцария) – 66 9. Эльвира Оберг (Швеция) – 62 10. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 55