Кубок мира. Зачет спринтов. Магнуссон лидирует, Жанмонно – 2-я, Киркеэйде – 3-я
Шведка Магнуссон возглавила зачет спринтов на Кубке мира по биатлону.
Шведка Анна Магнуссон лидирует в зачете спринтов на Кубке мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2025/26
Женщины
Зачет спринтов
После 2 гонок из 7
1. Анна Магнуссон (Швеция) – 140
2. Лу Жанмонно (Франция) – 120
3. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 116
4. Суви Минккинен (Финляндия) – 90
5. Доротея Вирер (Италия) – 79
6. Камиль Бене (Франция) – 73
7. Осеан Мишлон (Франция) – 72
8. Эми Басерга (Швейцария) – 66
9. Эльвира Оберг (Швеция) – 62
10. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 55
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости