Кубок мира. Зачет спринтов. Магнуссон лидирует, Жанмонно – 2-я, Киркеэйде – 3-я

Шведка Магнуссон возглавила зачет спринтов на Кубке мира по биатлону.

Шведка Анна Магнуссон лидирует в зачете спринтов на Кубке мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2025/26

Женщины

Зачет спринтов

После 2 гонок из 7

1. Анна Магнуссон (Швеция) – 140

2. Лу Жанмонно (Франция) – 120

3. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 116

4. Суви Минккинен (Финляндия) – 90

5. Доротея Вирер (Италия) – 79

6. Камиль Бене (Франция) – 73

7. Осеан Мишлон (Франция) – 72

8. Эми Басерга (Швейцария) – 66

9. Эльвира Оберг (Швеция) – 62

10. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 55

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
