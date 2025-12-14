  • Спортс
  • Уле Эйнар Бьорндален: «То, как Кноттен вышвырнули из сборной, вызывает беспокойство. Норвегия зависит от нее на Олимпиаде»
Уле Эйнар Бьорндален: «То, как Кноттен вышвырнули из сборной, вызывает беспокойство. Норвегия зависит от нее на Олимпиаде»

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален раскритиковал Союз биатлонистов Норвегии за отношение к Каролине Кноттен.

«То, что такую ​​​​хорошую биатлонистку вышвырнули из национальной сборной и не обеспечили никакой поддержки перед олимпийским сезоном, вызывает беспокойство и является полным провалом со стороны Союза биатлонистов Норвегии.

Ей пришлось организовывать все: тренировочный процесс, сборы, перелеты, искать тренера, физиотерапевта, тренера по стрельбе. Норвегия зависит от нее на Олимпийских играх, но до начала сезона она не получала никакой помощи. Лично меня это задевает, и мне стыдно за это», — сказал Бьорндален.

«Прежде всего мне интересно, почему это снова всплыло сейчас? Мы уже отвечали на этот вопрос, объясняя, почему мы поступили так весной.

У нас было понимание, как должен выглядеть тренировочный процесс женской сборной летом и осенью и как должна выглядеть сама команда. Мы по-прежнему придерживаемся этого выбора», — ответил на критику тренер сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
