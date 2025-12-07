  • Спортс
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Хаузер идет первой, Минккинен – 2-я, Магнуссон – 3-я

Хаузер возглавила зачет гонок преследования на Кубке мира по биатлону.

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер возглавляет зачет гонок преследования на Кубке мира.

Кубок мира по биатлону-2025/26

Женщины

Зачет гонок преследования

После 1 гонки из 7

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 90

2. Суви Минккинен (Финляндия) – 75

3. Анна Магнуссон (Швеция) – 65

4. Камиль Бене (Франция) – 55

5. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 50

6. Люция Харватова (Чехия) – 45

7. Элла Халварссон (Швеция) – 41

8. Осеан Мишлон (Франция) – 37

9. Ханна Оберг (Швеция) – 34

10. Ванесса Фойгт (Германия) – 31

11. Лиза Виттоцци (Италия) – 30

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
