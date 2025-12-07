Кубок мира. Зачет гонок преследования. Хаузер идет первой, Минккинен – 2-я, Магнуссон – 3-я

Хаузер возглавила зачет гонок преследования на Кубке мира по биатлону.

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер возглавляет зачет гонок преследования на Кубке мира. Кубок мира по биатлону-2025/26 Женщины Зачет гонок преследования После 1 гонки из 7 1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 90 2. Суви Минккинен (Финляндия) – 75 3. Анна Магнуссон (Швеция) – 65 4. Камиль Бене (Франция) – 55 5. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 50 6. Люция Харватова (Чехия) – 45 7. Элла Халварссон (Швеция) – 41 8. Осеан Мишлон (Франция) – 37 9. Ханна Оберг (Швеция) – 34 10. Ванесса Фойгт (Германия) – 31 11. Лиза Виттоцци (Италия) – 30