Кубок мира. Зачет гонок преследования. Хаузер идет первой, Минккинен – 2-я, Магнуссон – 3-я
Хаузер возглавила зачет гонок преследования на Кубке мира по биатлону.
Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер возглавляет зачет гонок преследования на Кубке мира.
Кубок мира по биатлону-2025/26
Женщины
Зачет гонок преследования
После 1 гонки из 7
1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 90
2. Суви Минккинен (Финляндия) – 75
3. Анна Магнуссон (Швеция) – 65
4. Камиль Бене (Франция) – 55
5. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 50
6. Люция Харватова (Чехия) – 45
7. Элла Халварссон (Швеция) – 41
8. Осеан Мишлон (Франция) – 37
9. Ханна Оберг (Швеция) – 34
10. Ванесса Фойгт (Германия) – 31
11. Лиза Виттоцци (Италия) – 30
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
