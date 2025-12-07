0

Кубок мира. Зачет гонок преследования. Фийон-Майе лидирует, Самуэльссон – 2-й, Ботн – 3-й

Фийон-Майе лидирует в зачете гонок преследования на Кубке мира по биатлону.

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе возглавил зачет гонок преследования на Кубке мира-2025/26. 

Кубок мира по биатлону-2025/26

Мужчины

Зачет гонок преследования

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 90

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 75

3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 65

4. Томмазо Джакомель (Италия) – 55

5. Эрик Перро (Франция) – 50

6. Кэмпбелл Райт (США) – 45

7. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 41

8. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 37

9. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 34

10. Исак Фрей (Норвегия) – 31

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс
