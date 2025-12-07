Кубок мира. Зачет гонок преследования. Фийон-Майе лидирует, Самуэльссон – 2-й, Ботн – 3-й
Фийон-Майе лидирует в зачете гонок преследования на Кубке мира по биатлону.
Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе возглавил зачет гонок преследования на Кубке мира-2025/26.
Кубок мира по биатлону-2025/26
Мужчины
Зачет гонок преследования
1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 90
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 75
3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 65
4. Томмазо Джакомель (Италия) – 55
5. Эрик Перро (Франция) – 50
6. Кэмпбелл Райт (США) – 45
7. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 41
8. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 37
9. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 34
10. Исак Фрей (Норвегия) – 31
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости