Кубок мира. Зачет гонок преследования. Фийон-Майе лидирует, Самуэльссон – 2-й, Ботн – 3-й

Фийон-Майе лидирует в зачете гонок преследования на Кубке мира по биатлону.

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе возглавил зачет гонок преследования на Кубке мира-2025/26. Кубок мира по биатлону-2025/26 Мужчины Зачет гонок преследования 1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 90 2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 75 3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 65 4. Томмазо Джакомель (Италия) – 55 5. Эрик Перро (Франция) – 50 6. Кэмпбелл Райт (США) – 45 7. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 41 8. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 37 9. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 34 10. Исак Фрей (Норвегия) – 31