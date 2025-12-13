  • Спортс
6

Кубок IBU. Боте, Гальмас Полен, Энафф, Скоттхайм, Кебингер, Бертран, Нильссон, Шово пробегут гонку преследования

Боте, Гальмас Полен, Энафф пробегут гонку преследования на Кубке IBU в Риднау.

С 11 по 14 декабря проходит этап Кубка IBU в Риднау.

Кубок IBU по биатлону-2025/26

2-й этап

Риднау, Италия

Женщины

Гонка преследования, 14 декабря

Начало – 15:30 по московскому времени. 

Спринт, 13 декабря

1. Пола Боте (Франция) – 19.54,4 (0)

2. Вольдия Гальмас Полен (Франция) – 7,2 (0)

3. Селия Энафф (Франция) – 28,2 (0)

4. Юханна Скоттхайм (Швеция) – 29,4 (0)

5. Ханна Кебингер (Германия) – 1.03,0 (0)

6. Фани Бертран (Франция) – 1.17,0 (1)

7. Эмма Нильссон (Швеция) – 1.24,3 (1)

8. Эмили Калкенберг (Норвегия) – 1.25,4 (0)

9. Сюнне Оврен (Норвегия) – 1.25,5 (1)

10. Каролине Эрдал (Норвегия) – 1.26,6 (2)

11. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 1.28,2 (3)

12. Дарья Долидович – 1.28,2 (0)

13. Амандин Менжен (Франция) – 1.32,8 (1)

14. Тереза Винкларкова (Чехия) – 1.33,4 (1)

15. Софи Шово (Франция) – 1.36,8 (3)

16. Линда Цингерле (Италия) – 1.49,2 (5)

17. Лиза Осль (Австрия) – 1.53,4 (0)

18. Анн де Беш (Дания) – 1.54,0 (1)... 

28. Сири Скар (Норвегия) – 2.28,1 (2)...

34. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 2.37,0 (4)

Индивидуальная гонка, 11 декабря

1. Пола Боте (Франция) – 42.24,5

2. Вольдия Гальмас Полен (Франция) – 23,3 (2)

3. Лара Вагнер (Австрия) – 23,9 (1)

4. Эмма Нильссон (Швеция) – 48,0 (1)

5. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 49,5 (2)

6. Анн де Беш (Дания) – 1.00,8 (0)

7. Чу Юаньмэн (Китай) – 1.17,6 (0)

8. Анна Хедстрем (Швеция) – 1.21,4 (1)

9. Анна Монка (Польша) – 1.54,0 (1)

10. Энни Линд (Швеция) – 1.58,5 (1)

11. Селия Энафф (Франция) – 2.01,6 (3)

12. Зузана Ременова (Словакия) – 2.25,1 (1)

13. Дария Гембицка (Польша) – 2.39,1 (2)

14. Корали Лангель (Швейцария) – 2.39,8 (2)

15. Ханна Кебингер (Германия) – 2.52,8 (2)... 

23. Стефани Шерер (Германия) – 3.40,2 (1)...

25. Эмили Калкенберг (Норвегия) – 3.43,2 (3)...

27. Фани Бертран (Франция) – 3.51,0 (3)

28. Каролине Эрдал (Норвегия) – 4.06,4 (5)

35. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 4.42,2 (5)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Селия Энафф
Вольдия Гальмас Полен
logoсборная Франции жен
logoЮни Арнеклейв
logoТереза Винкларкова
logoКубок IBU
Сири Скар
индивидуальная гонка (жен)
logoФрида Доккен
результаты
logoХанна Кебингер
logoсборная Швеции жен
logoАнна-Карин Хейденберг
logoсборная Германии жен
logoАмандин Менжен
logoСтефани Шерер
Эмма Нильссон
Фани Бертран
logoСофия Шнайдер
logoЭмили Калкенберг
logoСофи Шово
logoсборная Италии жен
logoПола Боте
logoКаролине Эрдал
Беатриче Трабукки
Анн де Беш
logoсборная Китая жен
logoАнна Монка
logoсборная Дании жен
logoЮаньмэн Чу
