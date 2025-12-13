Кубок IBU. Боте, Гальмас Полен, Энафф, Скоттхайм, Кебингер, Бертран, Нильссон, Шово пробегут гонку преследования

Боте, Гальмас Полен, Энафф пробегут гонку преследования на Кубке IBU в Риднау.

С 11 по 14 декабря проходит этап Кубка IBU в Риднау.

Кубок IBU по биатлону-2025/26

2-й этап

Риднау, Италия

Женщины

Гонка преследования, 14 декабря

Начало – 15:30 по московскому времени.

Спринт, 13 декабря

1. Пола Боте (Франция) – 19.54,4 (0)

2. Вольдия Гальмас Полен (Франция) – 7,2 (0)

3. Селия Энафф (Франция) – 28,2 (0)

4. Юханна Скоттхайм (Швеция) – 29,4 (0)

5. Ханна Кебингер (Германия) – 1.03,0 (0)

6. Фани Бертран (Франция) – 1.17,0 (1)

7. Эмма Нильссон (Швеция) – 1.24,3 (1)

8. Эмили Калкенберг (Норвегия) – 1.25,4 (0)

9. Сюнне Оврен (Норвегия) – 1.25,5 (1)

10. Каролине Эрдал (Норвегия) – 1.26,6 (2)

11. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 1.28,2 (3)

12. Дарья Долидович – 1.28,2 (0)

13. Амандин Менжен (Франция) – 1.32,8 (1)

14. Тереза Винкларкова (Чехия) – 1.33,4 (1)

15. Софи Шово (Франция) – 1.36,8 (3)

16. Линда Цингерле (Италия) – 1.49,2 (5)

17. Лиза Осль (Австрия) – 1.53,4 (0)

18. Анн де Беш (Дания) – 1.54,0 (1)...

28. Сири Скар (Норвегия) – 2.28,1 (2)...

34. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 2.37,0 (4)

Индивидуальная гонка, 11 декабря

1. Пола Боте (Франция) – 42.24,5

2. Вольдия Гальмас Полен (Франция) – 23,3 (2)

3. Лара Вагнер (Австрия) – 23,9 (1)

4. Эмма Нильссон (Швеция) – 48,0 (1)

5. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 49,5 (2)

6. Анн де Беш (Дания) – 1.00,8 (0)

7. Чу Юаньмэн (Китай) – 1.17,6 (0)

8. Анна Хедстрем (Швеция) – 1.21,4 (1)

9. Анна Монка (Польша) – 1.54,0 (1)

10. Энни Линд (Швеция) – 1.58,5 (1)

11. Селия Энафф (Франция) – 2.01,6 (3)

12. Зузана Ременова (Словакия) – 2.25,1 (1)

13. Дария Гембицка (Польша) – 2.39,1 (2)

14. Корали Лангель (Швейцария) – 2.39,8 (2)

15. Ханна Кебингер (Германия) – 2.52,8 (2)...

23. Стефани Шерер (Германия) – 3.40,2 (1)...

25. Эмили Калкенберг (Норвегия) – 3.43,2 (3)...

27. Фани Бертран (Франция) – 3.51,0 (3)

28. Каролине Эрдал (Норвегия) – 4.06,4 (5)

35. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 4.42,2 (5)