Кубок IBU. Боте, Гальмас Полен, Энафф, Скоттхайм, Кебингер, Бертран, Нильссон, Шово пробегут гонку преследования
С 11 по 14 декабря проходит этап Кубка IBU в Риднау.
Кубок IBU по биатлону-2025/26
2-й этап
Риднау, Италия
Женщины
Гонка преследования, 14 декабря
Начало – 15:30 по московскому времени.
Спринт, 13 декабря
1. Пола Боте (Франция) – 19.54,4 (0)
2. Вольдия Гальмас Полен (Франция) – 7,2 (0)
3. Селия Энафф (Франция) – 28,2 (0)
4. Юханна Скоттхайм (Швеция) – 29,4 (0)
5. Ханна Кебингер (Германия) – 1.03,0 (0)
6. Фани Бертран (Франция) – 1.17,0 (1)
7. Эмма Нильссон (Швеция) – 1.24,3 (1)
8. Эмили Калкенберг (Норвегия) – 1.25,4 (0)
9. Сюнне Оврен (Норвегия) – 1.25,5 (1)
10. Каролине Эрдал (Норвегия) – 1.26,6 (2)
11. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 1.28,2 (3)
12. Дарья Долидович – 1.28,2 (0)
13. Амандин Менжен (Франция) – 1.32,8 (1)
14. Тереза Винкларкова (Чехия) – 1.33,4 (1)
15. Софи Шово (Франция) – 1.36,8 (3)
16. Линда Цингерле (Италия) – 1.49,2 (5)
17. Лиза Осль (Австрия) – 1.53,4 (0)
18. Анн де Беш (Дания) – 1.54,0 (1)...
28. Сири Скар (Норвегия) – 2.28,1 (2)...
34. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 2.37,0 (4)
Индивидуальная гонка, 11 декабря
1. Пола Боте (Франция) – 42.24,5
2. Вольдия Гальмас Полен (Франция) – 23,3 (2)
3. Лара Вагнер (Австрия) – 23,9 (1)
4. Эмма Нильссон (Швеция) – 48,0 (1)
5. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 49,5 (2)
6. Анн де Беш (Дания) – 1.00,8 (0)
7. Чу Юаньмэн (Китай) – 1.17,6 (0)
8. Анна Хедстрем (Швеция) – 1.21,4 (1)
9. Анна Монка (Польша) – 1.54,0 (1)
10. Энни Линд (Швеция) – 1.58,5 (1)
11. Селия Энафф (Франция) – 2.01,6 (3)
12. Зузана Ременова (Словакия) – 2.25,1 (1)
13. Дария Гембицка (Польша) – 2.39,1 (2)
14. Корали Лангель (Швейцария) – 2.39,8 (2)
15. Ханна Кебингер (Германия) – 2.52,8 (2)...
23. Стефани Шерер (Германия) – 3.40,2 (1)...
25. Эмили Калкенберг (Норвегия) – 3.43,2 (3)...
27. Фани Бертран (Франция) – 3.51,0 (3)
28. Каролине Эрдал (Норвегия) – 4.06,4 (5)
35. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 4.42,2 (5)