Кубок России. Общий зачет. Сола лидирует, Смольская – 2-я, Фролова – 3-я
Белоруска Сола возглавляет общий зачет Кубка России по биатлону сезона-2025/26.
Белорусская биатлонистка Анна Сола возглавляет общий зачет Кубка России.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26
Общий зачет
Женщины
После 2 гонок из 11
1. Анна Сола (Беларусь) – 108
2. Динара Смольская (Беларусь) – 103
3. Елизавета Фролова – 97
4. Наталия Шевченко – 88
5. Виктория Метеля – 72
6. Ирина Казакевич – 68
7-8. Юлия Коваленко – 65
7-8. Светлана Миронова – 65
9. Кристина Резцова – 62
10. Полина Шевнина – 61
11. Екатерина Мошкова – 58
12. Елизавета Бурундукова – 57...
15. Анастасия Халили – 48
