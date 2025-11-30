4

Кубок России. Общий зачет. Сола лидирует, Смольская – 2-я, Фролова – 3-я

Белоруска Сола возглавляет общий зачет Кубка России по биатлону сезона-2025/26.

Белорусская биатлонистка Анна Сола возглавляет общий зачет Кубка России.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26

Общий зачет

Женщины

После 2 гонок из 11

1. Анна Сола (Беларусь) – 108

2. Динара Смольская (Беларусь) – 103

3. Елизавета Фролова – 97

4. Наталия Шевченко – 88

5. Виктория Метеля – 72

6. Ирина Казакевич – 68

7-8. Юлия Коваленко – 65

7-8. Светлана Миронова – 65

9. Кристина Резцова – 62

10. Полина Шевнина – 61

11. Екатерина Мошкова – 58

12. Елизавета Бурундукова – 57...

15. Анастасия Халили – 48

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
