Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
Норвежские биатлонисты лидируют в зачете эстафет на Кубке мира.
Сборная Норвегии возглавила зачет мужских эстафет на Кубке мира по биатлону после гонки в Эстерсунде.
Кубок мира по биатлону-2025/26
Зачет эстафет
После 1 гонки из 5
Мужчины
1. Норвегия – 90 очков
2. Франция – 75
3. Швеция – 65
4. Германия – 55
5. США – 50
6. Италия – 45
7. Чехия – 41
8. Швейцария – 37
9. Украина – 34
10. Словения – 31
11. Эстония – 30
12. Болгария – 29
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости