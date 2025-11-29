Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я

Норвежские биатлонисты лидируют в зачете эстафет на Кубке мира.

Сборная Норвегии возглавила зачет мужских эстафет на Кубке мира по биатлону после гонки в Эстерсунде. Кубок мира по биатлону-2025/26 Зачет эстафет После 1 гонки из 5 Мужчины 1. Норвегия – 90 очков 2. Франция – 75 3. Швеция – 65 4. Германия – 55 5. США – 50 6. Италия – 45 7. Чехия – 41 8. Швейцария – 37 9. Украина – 34 10. Словения – 31 11. Эстония – 30 12. Болгария – 29