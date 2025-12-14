Кубок мира. Гонка преследования. Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход, у Виттоцци – лучшая скорострельность и чистое время пасьюта
Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше показала лучший ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
У итальянки Лизы Виттоцци, которая стала победительницей гонки, – лучшие скорострельность и чистое время пасьюта.
Кубок мира по биатлону-2025/26
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Женщины, гонка преследования
Лыжный ход
1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 23.12,4
2. Ханна Оберг (Швеция) – 1,3
3. Эльвира Оберг (Швеция) – 1,9
4. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 28,7
5. Осеан Мишлон (Франция) – 31,2
6. Жанна Ришар (Франция) – 34,4
7. Суви Минккинен (Финляндия) – 35,4
8. Маркета Давидова (Чехия) – 35,7...
20. Лиза Виттоцци (Италия) – 52,0...
25. Жюлия Симон (Франция) – 59,1...
45. Камиль Бене (Франция) – 1.27,1
Скорострельность
1. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.25,0 (0)
2. Ханна Оберг (Швеция) – 1.33,8 (5)
3-4. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.36,2 (1)
3-4. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.36,2 (1)
5. Люция Харватова (Чехия) – 1.37,3 (2)
6. Жюлия Симон (Франция) – 1.37,4 (3)...
10. Анна Магнуссон (Швеция) – 1.41,3 (1)...
17. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1.45,2 (3)...
28. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.52,7 (2)...
36. Камиль Бене (Франция) – 1.59,9 (0)...
47. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 2.04,6 (2)...
Чистое время пасьюта
1. Лиза Виттоцци (Италия) – 27.31,5
2. Суви Минккинен (Финляндия) – 19,2
3. Эльвира Оберг (Швеция) – 22,8
4. Осеан Мишлон (Франция) – 29,7
5. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 36,2
6. Регина Эрмитс (Эстония) – 39,9...
8. Анна Магнуссон (Швеция) – 55,4...
12. Камиль Бене (Франция) – 1.11,5...
19. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1.24,5