  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок мира. Гонка преследования. Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход, у Виттоцци – лучшая скорострельность и чистое время пасьюта
2

Кубок мира. Гонка преследования. Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход, у Виттоцци – лучшая скорострельность и чистое время пасьюта

Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне в гонке преследования в Хохфильцене.

Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше показала лучший ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. 

У итальянки Лизы Виттоцци, которая стала победительницей гонки, – лучшие скорострельность и чистое время пасьюта.

Кубок мира по биатлону-2025/26

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Женщины, гонка преследования

Лыжный ход

1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 23.12,4

2. Ханна Оберг (Швеция) – 1,3

3. Эльвира Оберг (Швеция) – 1,9

4. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 28,7

5. Осеан Мишлон (Франция) – 31,2

6. Жанна Ришар (Франция) – 34,4

7. Суви Минккинен (Финляндия) – 35,4

8. Маркета Давидова (Чехия) – 35,7...

20. Лиза Виттоцци (Италия) – 52,0...

25. Жюлия Симон (Франция) – 59,1...

45. Камиль Бене (Франция) – 1.27,1

Скорострельность

1. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.25,0 (0)

2. Ханна Оберг (Швеция) – 1.33,8 (5)

3-4. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.36,2 (1)

3-4. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.36,2 (1)

5. Люция Харватова (Чехия) – 1.37,3 (2)

6. Жюлия Симон (Франция) – 1.37,4 (3)...

10. Анна Магнуссон (Швеция) – 1.41,3 (1)...

17. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1.45,2 (3)...

28. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.52,7 (2)...

36. Камиль Бене (Франция) – 1.59,9 (0)...

47. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 2.04,6 (2)...

Чистое время пасьюта

1. Лиза Виттоцци (Италия) – 27.31,5

2. Суви Минккинен (Финляндия) – 19,2

3. Эльвира Оберг (Швеция) – 22,8

4. Осеан Мишлон (Франция) – 29,7

5. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 36,2

6. Регина Эрмитс (Эстония) – 39,9...

8. Анна Магнуссон (Швеция) – 55,4...

12. Камиль Бене (Франция) – 1.11,5...

19. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1.24,5

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoЖанна Ришар
logoКубок мира по биатлону
logoКамиль Бене
logoОсеан Мишлон
гонка преследования (жен)
logoЛиза Виттоцци
logoсборная Швеции жен
logoЛюция Харватова
logoсборная Чехии жен
logoсборная Эстонии жен
logoМарен Киркеэйде
logoсборная Норвегии жен
logoРебекка Пасслер
logoсборная Франции жен
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoРегина Эрмитс (Ойя)
logoСуви Минккинен
logoсборная Италии жен
logoЭльвира Оберг
logoМаркета Давидова
logoсборная Финляндии жен
logoХанна Оберг
logoЖюлия Симон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Ботн, Лагрейд, Киркеэйде, Баккен, Фрей вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Анси
43 минуты назад
Серохвостов об Олимпиаде: «Мы с Латыповым и Халили понимали, что нас никуда не допустят. Так что никто из нас троих особо не расстроился»
сегодня, 11:02
Дмитрий Губерниев: «Проблемы с мотивацией были. Мне снились Рупольдинг и Антерсельва, снились комментаторские кабины»
сегодня, 10:36
Что происходит с нашим биатлоном? Репортаж Владимира Иванова из Ханты-Мансийска
сегодня, 10:08ВидеоСпортс"
Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси
сегодня, 09:19
Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Чайковском
сегодня, 09:03
Уле Эйнар Бьорндален: «То, как Кноттен вышвырнули из сборной, вызывает беспокойство. Норвегия зависит от нее на Олимпиаде»
вчера, 16:08
Лиза Виттоцци: «Наслаждаюсь каждым днем, проведенным с биатлонной семьей, и счастлива, что могу заниматься своим делом»
вчера, 15:37
Кубок мира. Общий зачет. Магнуссон продолжает лидировать, Киркеэйде вышла на 2-е место, Жанмонно – 3-я
вчера, 14:50
Виттоцци одержала девятую победу на Кубке мира в карьере, у Магнуссон шестой подиум, у Киркеэйде – пятый
вчера, 14:26
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Магнуссон идет первой, Виттоцци – 2-я, Киркеэйде – 3-я
вчера, 14:55
Кубок IBU. Боте одержала три победы на этапе в Риднау
вчера, 13:23
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
вчера, 12:58
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
вчера, 12:58
Эдуард Латыпов: «Надеемся, Коростелев и Непряева вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны»
вчера, 11:10
Кубок IBU. Гигонна, Леве и Унтервегер одержали победы на этапе в Риднау
вчера, 10:52
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Чехия – 3-я
13 декабря, 15:35
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
13 декабря, 15:32
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро лидирует, Джакомель – 2-й, Ботн – 3-й
13 декабря, 12:09
Кубок мира. Зачет спринтов. Магнуссон лидирует, Жанмонно – 2-я, Киркеэйде – 3-я
12 декабря, 15:37