Кубок мира. Гонка преследования. Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход, у Виттоцци – лучшая скорострельность и чистое время пасьюта

Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне в гонке преследования в Хохфильцене.

Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше показала лучший ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. У итальянки Лизы Виттоцци , которая стала победительницей гонки, – лучшие скорострельность и чистое время пасьюта. Кубок мира по биатлону-2025/26 2-й этап Хохфильцен, Австрия Женщины, гонка преследования Лыжный ход 1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 23.12,4 2. Ханна Оберг (Швеция) – 1,3 3. Эльвира Оберг (Швеция) – 1,9 4. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 28,7 5. Осеан Мишлон (Франция) – 31,2 6. Жанна Ришар (Франция) – 34,4 7. Суви Минккинен (Финляндия) – 35,4 8. Маркета Давидова (Чехия) – 35,7... 20. Лиза Виттоцци (Италия) – 52,0... 25. Жюлия Симон (Франция) – 59,1... 45. Камиль Бене (Франция) – 1.27,1 Скорострельность 1. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.25,0 (0) 2. Ханна Оберг (Швеция) – 1.33,8 (5) 3-4. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.36,2 (1) 3-4. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.36,2 (1) 5. Люция Харватова (Чехия) – 1.37,3 (2) 6. Жюлия Симон (Франция) – 1.37,4 (3)... 10. Анна Магнуссон (Швеция) – 1.41,3 (1)... 17. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1.45,2 (3)... 28. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.52,7 (2)... 36. Камиль Бене (Франция) – 1.59,9 (0)... 47. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 2.04,6 (2)... Чистое время пасьюта 1. Лиза Виттоцци (Италия) – 27.31,5 2. Суви Минккинен (Финляндия) – 19,2 3. Эльвира Оберг (Швеция) – 22,8 4. Осеан Мишлон (Франция) – 29,7 5. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 36,2 6. Регина Эрмитс (Эстония) – 39,9... 8. Анна Магнуссон (Швеция) – 55,4... 12. Камиль Бене (Франция) – 1.11,5... 19. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1.24,5