Лиза Виттоцци: «Наслаждаюсь каждым днем, проведенным с биатлонной семьей, и счастлива, что могу заниматься своим делом»

Лиза Виттоцци: я провела идеальную гонку, сегодня был мой день.

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци поделилась эмоциями от победы в гонке преследования на Кубке мира по биатлону.

Спортсменка пропустила прошлый сезон.

– Я провела идеальную гонку. Конечно, это очень много значит для меня, потому что прошлый год был действительно тяжелым. Я много работала и знала, что однажды все получится.

Я доверяю своим ощущениям и своей работе, и сегодня был мой день. Последний круг был невероятным, потому что вернуться на вершину было моей мечтой. Это значит для меня все!

– Вы скучали по таким моментам, как сегодняшний, и по биатлону в целом?

– Очень. Я наслаждаюсь каждым днем, проведенным здесь с биатлонной семьей, и счастлива, что могу заниматься своим делом. Просто получать удовольствие, а результаты обязательно придут, – сказала Виттоцци .