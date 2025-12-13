Кубок IBU. Леве, Лежен, Гигонна, Патюрель, Калкенберг, Жакоб, Реес, Кюн выступят в гонке преследования

Леве, Лежен, Гигонна выступят в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Риднау.

С 11 по 14 декабря проходит этап Кубка IBU в Риднау. Кубок IBU по биатлону-2025/26 2-й этап Риднау, Италия Мужчины Гонка преследования, 14 декабря Начало – 12:45 по московскому времени. Спринт, 13 декабря 1. Дамьен Леве (Франция) – 23.10,2 (0) 2. Валентен Лежен (Франция) – 9,1 (1) 3. Антонин Гигонна (Франция) – 21,9 (1) 4. Гаэтан Патюрель (Франция) – 28,9 (2) 5. Каспер Калкенберг (Норвегия) – 29,5 (1) 6. Корентен Жакоб (Франция) – 31,2 (0) 7. Адам Вацлавик (Чехия) – 33,8 (1) 8. Лукас Фрацшер (Германия) – 34,8 (2) 9. Денис Насыко (Украина) – 35,5 (0) 10. Ветле Паульсен (Норвегия) – 39,9 (1).. 12. Роман Реес (Германия) – 50,3 (1)... 17. Йоханнес Кюн (Германия) – 59,9 (2) Индивидуальная гонка, 11 декабря 1. Доминик Унтервегер (Австрия) – 48.57,1 (0) 2. Каспер Калкенберг (Норвегия) – 30,5 (2) 3. Хеннинг Сьоквист (Швеция) – 37,1 (0) 4. Дамьен Леве (Франция) – 46,6 (1) 5. Петр Гак (Чехия) – 1.22,9 (0) 6. Томаш Микишка (Чехия) – 1.32,0 (2) 7. Тарас Лесюк (Украина) – 1.37,7 (1) 8. Ветле Паульсен (Норвегия) – 1.42,6 (2) 9. Валентен Лежен (Франция) – 1.53,9 (3) 10. Лукас Фрацшер (Германия) – 2.00,0 (2)... 14. Антонин Гигонна (Франция) – 2.35,0 (3)... 37. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 4.20,9 (3)