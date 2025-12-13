Кубок IBU. Леве, Лежен, Гигонна, Патюрель, Калкенберг, Жакоб, Реес, Кюн выступят в гонке преследования
С 11 по 14 декабря проходит этап Кубка IBU в Риднау.
2-й этап
Риднау, Италия
Мужчины
Гонка преследования, 14 декабря
Начало – 12:45 по московскому времени.
Спринт, 13 декабря
1. Дамьен Леве (Франция) – 23.10,2 (0)
2. Валентен Лежен (Франция) – 9,1 (1)
3. Антонин Гигонна (Франция) – 21,9 (1)
4. Гаэтан Патюрель (Франция) – 28,9 (2)
5. Каспер Калкенберг (Норвегия) – 29,5 (1)
6. Корентен Жакоб (Франция) – 31,2 (0)
7. Адам Вацлавик (Чехия) – 33,8 (1)
8. Лукас Фрацшер (Германия) – 34,8 (2)
9. Денис Насыко (Украина) – 35,5 (0)
10. Ветле Паульсен (Норвегия) – 39,9 (1)..
12. Роман Реес (Германия) – 50,3 (1)...
17. Йоханнес Кюн (Германия) – 59,9 (2)
Индивидуальная гонка, 11 декабря
1. Доминик Унтервегер (Австрия) – 48.57,1 (0)
2. Каспер Калкенберг (Норвегия) – 30,5 (2)
3. Хеннинг Сьоквист (Швеция) – 37,1 (0)
4. Дамьен Леве (Франция) – 46,6 (1)
5. Петр Гак (Чехия) – 1.22,9 (0)
6. Томаш Микишка (Чехия) – 1.32,0 (2)
7. Тарас Лесюк (Украина) – 1.37,7 (1)
8. Ветле Паульсен (Норвегия) – 1.42,6 (2)
9. Валентен Лежен (Франция) – 1.53,9 (3)
10. Лукас Фрацшер (Германия) – 2.00,0 (2)...
14. Антонин Гигонна (Франция) – 2.35,0 (3)...
37. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 4.20,9 (3)