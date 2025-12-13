  • Спортс
3

Кубок IBU. Леве, Лежен, Гигонна, Патюрель, Калкенберг, Жакоб, Реес, Кюн выступят в гонке преследования

Леве, Лежен, Гигонна выступят в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Риднау.

С 11 по 14 декабря проходит этап Кубка IBU в Риднау.

Кубок IBU по биатлону-2025/26

2-й этап

Риднау, Италия

Мужчины

Гонка преследования, 14 декабря

Начало – 12:45 по московскому времени. 

Спринт, 13 декабря

1. Дамьен Леве (Франция) – 23.10,2 (0)

2. Валентен Лежен (Франция) – 9,1 (1)

3. Антонин Гигонна (Франция) – 21,9 (1)

4. Гаэтан Патюрель (Франция) – 28,9 (2)

5. Каспер Калкенберг (Норвегия) – 29,5 (1)

6. Корентен Жакоб (Франция) – 31,2 (0)

7. Адам Вацлавик (Чехия) – 33,8 (1)

8. Лукас Фрацшер (Германия) – 34,8 (2)

9. Денис Насыко (Украина) – 35,5 (0)

10. Ветле Паульсен (Норвегия) – 39,9 (1)..

12. Роман Реес (Германия) – 50,3 (1)...

17. Йоханнес Кюн (Германия) – 59,9 (2)

Индивидуальная гонка, 11 декабря

1. Доминик Унтервегер (Австрия) – 48.57,1 (0)

2. Каспер Калкенберг (Норвегия) – 30,5 (2)

3. Хеннинг Сьоквист (Швеция) – 37,1 (0)

4. Дамьен Леве (Франция) – 46,6 (1)

5. Петр Гак (Чехия) – 1.22,9 (0)

6. Томаш Микишка (Чехия) – 1.32,0 (2)

7. Тарас Лесюк (Украина) – 1.37,7 (1)

8. Ветле Паульсен (Норвегия) – 1.42,6 (2)

9. Валентен Лежен (Франция) – 1.53,9 (3)

10. Лукас Фрацшер (Германия) – 2.00,0 (2)...

14. Антонин Гигонна (Франция) – 2.35,0 (3)...

37. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 4.20,9 (3)

