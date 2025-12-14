Виттоцци одержала девятую победу на Кубке мира в карьере, у Магнуссон шестой подиум, у Киркеэйде – пятый
Итальянка Лиза Виттоцци одержала девятую победу на Кубке мира в карьере.
Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци Лиза Виттоцци одержала девятую победу на Кубке мира в карьере.
Сегодня Виттоцци выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Для нее это 32-я награда на КМ (9-12-11).
Второй финишировала шведка Анна Магнуссон, она поднимется на подиум в шестой раз в карьере (1-2-3).
Бронзу завоевала норвежка Марен Киркеэйде, это ее пятое попадание на подиум (0-3-2).
Опубликовала: Мария Величко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости