Виттоцци одержала девятую победу на Кубке мира в карьере, у Магнуссон шестой подиум, у Киркеэйде – пятый

Итальянка Лиза Виттоцци одержала девятую победу на Кубке мира в карьере.

Сегодня Виттоцци выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Для нее это 32-я награда на КМ (9-12-11).

Второй финишировала шведка Анна Магнуссон, она поднимется на подиум в шестой раз в карьере (1-2-3).

Бронзу завоевала норвежка Марен Киркеэйде, это ее пятое попадание на подиум (0-3-2).