«Бетис» – «Зенит»: прогноз Павла Занозина на матч Лиги Европы 24 февраля

24 февраля в 23:00 мск «Бетис» примет «Зенит» в ответном матче стыкового раунда Лиги Европы. Амбассадор Фонбет, известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на эту игру.

Зелено-белые выиграли 8 из 9 последних матчей во всех турнирах. В Кубке Испании «Бетис» прошел земляков из «Севильи» (2:1), «Реал Сосьедад» (4:0) и обыграл в первом матче полуфинала «Райо Вальекано» (2:1). В Ла Лиге команда Пеллегрини идет на третьем месте благодаря недавним победам над «Алавесом» (4:0), «Эспаньолом» (4:1), «Леванте» (4:2) и «Мальоркой» (2:1). Единственное поражение в феврале андалузцы потерпели от «Вильярреала» (0:2).

«Бетис» одолел «Зенит» в первом стыковом матче Лиги Европы (3:2). В домашней игре хозяевам хватит ничьей – именно с таким результатом зелено-белые завершили 2 последних еврокубковых встречи с клубами из России на домашней арене.

Защитники Мартин Монтойя и Хуан Миранда, хавбек Виктор Камараса и форвард Родри пропустят игру с «Зенитом» из-за травм. В активе форварда Виллиана Жозе по голу в двух предыдущих играх.

В феврале петербургский клуб одолел «Мидтьюлланд» (1:0), «Копенгаген» (1:1, по пенальти 3:2) и «Брондбю» (2:1) в товарищеском Кубке Атлантики. Чемпион России стартовал в стыковом раунде Лиги Европы с поражения от «Бетиса» (2:3), при этом пропустил все три гола в первом тайме после грубых ошибок обороны. С учетом этого «Зенит» проиграл 5 из 6 последних матчей второго по статусу еврокубка, при этом в трех последних пропустил минимум по 2 мяча.

Артём Дзюба отличился в первом матче с «Бетисом», при этом 3 из 4 последних голов форварда за клуб были забиты в первом тайме. Вратарь Станислав Крицюк не сыграет с «Бетисом» из-за травмы. Защитник Деян Ловрен может восстановиться от повреждения и укрепить центр обороны в Севилье.

Зелено-белые одолели «Зенит» в России (3:2), а в 2015 году «Бетис» уступил петербуржцам в товарищеском матче (0:3).

Первый матч был очень эффектным. Если бы в еврокубках продолжало существовать правило выездного гола, то у «Зенита» было бы мало шансов. Сейчас их ничуть не меньше, чем было перед началом двухматчевого противостояния. Я убежден, что, если «Зенит» избежит дурацких ошибок в обороне, которые просто неприлично делать команде такого уровня, то сможет победить. В коэффициентах странный перекос в пользу «Бетиса», который выиграл всего лишь в один гол. Коэффициент 4.60 на проход «Зенита» в Линии Фонбет – это повод поймать за хвост удачу.

«Зенит» и «Бетис» – команды одного уровня. Так же, как испанцы выиграли на выезде, «Зенит» может выиграть в Севилье. Да, «Бетис» находится в правильной соревновательной форме, а сезон в РПЛ пока не возобновился, но у Сергея Семака есть сильные новички. Если бразильцы устроят свою круговерть, то может снова быть много голов, и «Зенит» способен победить в 1-2 мяча или даже по пенальти. Исходя из всего этого, я буду ставить на «Зенит». Болеем за наших!

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