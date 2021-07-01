А что кроме Евро-2020? «Милуоки» спешит в финал НБА даже без Янниса, Мусэрского не взяли на Олимпиаду, синхронисткам запретили купальники с изображением медведя

Если вам интересен не только Евро-2020, ловите главные новости четверга из мира другого спорта:

1. 🏒 До открытия рынка свободных агентов в НХЛ остается чуть меньше месяца, но трансферный движ уже начался. Нападающий «Нэшвилла» Виктор Арвидссон перешел в «Лос-Анджелес» (что расстроило его бывшего партнера Филипа Форсберга) – «Предаторс» в ответ получили два драфт-пика. «Чикаго» думает над обменом защитника Данкана Кита. Среди вариантов: северо-запад тихоокеанского побережья или Западная Канада.

«Аризона» официально определилась с главным тренером: 47-летний Андре Туриньи подписал контракт на 3 года. Канадец прежде не работал главным на уровне НХЛ (только в канадских молодежках), но в качестве ассистента провел три сезона – в «Колорадо» и «Оттаве», а на ЧМ-2021 входил в штаб Жерара Галлана, который привел сборную к золоту.

2. 🏀 Сборная России по баскетболу вела спасительные «+8» в матче с Германией на олимпийском отборочном турнире, но в итоге проиграла. Никакого плей-офф, только стыд.

Слова дня от Сергея Базаревича: «В России все думают, что баскетбол умер. Я так не считаю»

Плей-офф НБА: 25+13 от Холидэя помогли «Милуоки» обыграть «Атланту» и повести в финале Востока (3-2). Пока справляются и без Янниса.

3. 🎾 На «Уимблдоне» Даниил Медведев без особых проблем вышел в третий круг – и повторил свой лучший результат на турнире. Роджер Федерер дошел до этой стадии 18-й раз и установил рекорд мужского тенниса.

У женщин в третий раунд вышла Анастасия Павлюченкова, а вот Елена Веснина, Анна Блинкова и Дарья Касаткина вылетели. Касаткина дважды подавала на победу против Алены Остапенко, но в итоге проиграла ей второй раз за две недели.

А вообще в женской сетке к третьем кругу осталось только три теннисистки топ-10.

Еще стала известна полная заявка на Олимпиаду – и в мужской, и в женской сетке будет по семь игроков топ-10. И на следующей неделе в тур вернется Даяна Ястремская, которую оправдали по допинговому делу. Украинка уже приехала в Гамбург.

4. 🏎️ Мазепин надеется, что сборная Украины выиграет Евро-2020, и будет болеть за нее в четвертьфинале с Англией.

Появилось предложение провести Гран-при России в белую ночь – ради американской аудитории. Напомним, гонка переедет под Петербург в 2023 году.

5. 🥊 Хабиб и Конор снова соперники, но на этот раз – в рейтинге самых богатых бойцов за историю MMA. Суммы космические, но на этот раз победил не Нурмагомедов.

6. 🏃 Норвежец Карстен Вархольм побил мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами (46,70). Предыдущее достижение держалось почти 29 лет – с августа 1992-го.

7. 🏐 В волейболе назвали список кандидатов в мужскую и женскую сборные на Олимпиаду-2020 в Токио. Чемпион Лондона-2012 Дмитрий Мусэрский не вошел в состав.

8. 🏊‍♀️Российским синхронисткам запретили выступать на Олимпиаде в купальниках с изображением медведя. Причина интересная: зверь ассоциируется с Россией, и это противоречит решению CAS.

9. ⛸13 российских фигуристов попали в новый пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU): Щербакова, Трусова, Валиева, Косторная в списке, Загитова и Медведева – нет.

10. 💉Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал вакцинироваться, сравнив ситуацию с заболеваемостью в Петербурге с блокадой Ленинграда.