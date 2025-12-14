Чемпионат Греции. 30 очков Джордана Кинга не помогли «Марусси» обыграть ПАОК, «Олимпиакос» разгромил «Перистери»
Сегодня, 14 декабря, в рамках чемпионата Греции прошли два матча.
«Перистери» потерпел крупное поражение от «Олимпиакоса».
«Марусси» уступил ПАОКу, несмотря на 30 очков Джордана Кинга.
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Олимпиакос – 10-0, Панатинаикос – 8-1, ПАОК – 7-2, Перистери – 5-4, АЕК – 5-4, Промитеас – 5-5, Ираклис – 4-5, Миконос – 4-5, Арис – 4-5, Кардицас – 3-6, Марусси – 2-7, Колоссос – 2-7, Паниониос – 1-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости