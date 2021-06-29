Олимпийская квалификация в Сплите. Россия против Германии, Хорватия сыграет с Тунисом

В четверг, 1 июля, сборная России проводит второй матч в отборочном турнире Олимпиады, который проходит в хорватском Сплите.

В рамках группы А подопечные Сергея Базаревича играют с Германией.

Для выхода в следующую стадию России необходимо побеждать с разницей в 7 очков или больше.

В группе B Хорватия встретится с Тунисом.

Олимпийский квалификационный турнир

Хорватия, Сплит

Групповой этап

Группа А

РОССИЯ – Германия

1 июля. 17:30

Положение команд: Мексика – 1-1, Германия – 1-0, РОССИЯ – 0-1.

Группа B

ХОРВАТИЯ – Тунис

1 июля. 21:00

Положение команд: Бразилия – 2-0, Тунис – 0-1, Хорватия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

По две лучших команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Путевку в Токио получит только победитель турнира.

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