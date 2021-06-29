Олимпийская квалификация в Сплите. Россия против Германии, Хорватия сыграет с Тунисом

В четверг, 1 июля, сборная России проводит второй матч в отборочном турнире Олимпиады, который проходит в хорватском Сплите.
В рамках группы А подопечные Сергея Базаревича играют с Германией.
Для выхода в следующую стадию России необходимо побеждать с разницей в 7 очков или больше.
В группе B Хорватия встретится с Тунисом.
Олимпийский квалификационный турнир
Хорватия, Сплит
Групповой этап
Группа А
РОССИЯ – Германия
1 июля. 17:30
Положение команд: Мексика – 1-1, Германия – 1-0, РОССИЯ – 0-1.
Группа B
ХОРВАТИЯ – Тунис
1 июля. 21:00
Положение команд: Бразилия – 2-0, Тунис – 0-1, Хорватия – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
По две лучших команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Путевку в Токио получит только победитель турнира.
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