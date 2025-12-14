«Арис» хочет арендовать Костаса Адетокумбо
«Арис» намерен арендовать у «Олимпиакоса» младшего брата Янниса Адетокумбо.
По информации известного европейского инсайдера Маттео Андреани, греческий «Арис» проявляет интерес к форварду Костасу Адетокумбо. Клуб ведет переговоры с «Олимпиакосом» о переходе 28-летнего игрока на правах аренды.
В этом сезоне Костасу Адетокумбо сыграл 7 матчей в чемпионате Греции, набирая в среднем 2,9 очка и 2,6 подбора за 10 минут на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Маттео Андреани
