«Арис» хочет арендовать Костаса Адетокумбо

«Арис» намерен арендовать у «Олимпиакоса» младшего брата Янниса Адетокумбо.

По информации известного европейского инсайдера Маттео Андреани, греческий «Арис » проявляет интерес к форварду Костасу Адетокумбо. Клуб ведет переговоры с «Олимпиакосом » о переходе 28-летнего игрока на правах аренды.

В этом сезоне Костасу Адетокумбо сыграл 7 матчей в чемпионате Греции, набирая в среднем 2,9 очка и 2,6 подбора за 10 минут на площадке.