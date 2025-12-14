  • Спортс
«Кто займет место Карри и Дюрэнта?» Нэйт Робинсон считает, что в ближайшие пять лет в НБА не будет американского MVP

Нэйт Робинсон считает, что в ближайшие пять лет в НБА не будет американского MVP.

Экс-игрок НБА Нэйт Робинсон заявил, что в ближайшие пять лет американские баскетболисты не смогут выиграть награду MVP регулярного сезона.

«Стеф Карри и Кевин Дюрэнт уже на закате карьеры. И они не будут претендовать на MVP, если только у них нет волшебной пыли, как у Питера Пэна, и они не могут летать на крыльях счастливых мыслей.

Пожалуйста, объясните мне, кто займет их место, ведь Джокер [Никола Йокич] в среднем делает трипл-дабл. У вас есть Лука Дончич, который просто безумен. Яннис буквально уничтожает соперников на площадке. У вас есть Вемби [Виктор Вембаньяма], который вот-вот придет и займет их место. Так кто же еще сможет это сделать среди американцев?» – поделился размышлениями Робинсон.

Последний американский обладатель MVP – Джеймс Харден («Хьюстон»)  – получил награду в сезоне 2017/18

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал All In
