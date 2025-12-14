Ясикявичюс об уходе Мессины и Обрадовича: «Они не становились глупее со временем и опытом. Главная логика проста: просто побеждай, и все заткнутся»
Главный тренер «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс подчеркнул, насколько неумолимой стала окружающая действительность, комментируя ситуацию с двумя величайшими тренерами в истории европейского баскетбола – Желько Обрадовичем и Этторе Мессиной, покинувшими свои посты в «Партизане» и «Милане».
«Причина, по которой они оставались на вершине 30 лет, в том, что они постоянно переизобретали себя. Желько и Этторе не становились глупее со временем и опытом. На протяжении многих лет они постоянно демонстрировали способность адаптироваться.
Когда ты не выигрываешь, люди говорят, что ты слишком стар. Но это неправда. Они занимаются этим 30 лет. Главная логика проста: просто побеждай, и все заткнутся. Если двое из лучших специалистов в истории европейского баскетбола теряют работу или решают уйти, представьте, каково остальным», – сказал Ясикявичюс.
С начала сезона уже пять команд Евролиги сменили главных тренеров.