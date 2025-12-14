Шарунас Ясикявичюс пропустит матч «Фенербахче» – «Анадолу Эфеса» из‑за утраты в семье
Шарунас Ясикявичюс пропустит матч «Фенербахче» из‑за утраты в семье.
«Фенербахче» официально объявил, что главный тренер Шарунас Ясикявичюс не будет присутствовать на матче чемпионата Турции против «Анадолу Эфеса». Причиной стала кончина Спироса Дукаса – отца его супруги, Анны.
«Мы молим о милости Божьей к усопшему и выражаем соболезнования семье Ясикявичюса и всем их близким. Поскольку наш главный тренер находится на похоронах вместе с семьей, он не сможет руководить командой в сегодняшнем матче», – говорится в официальном заявлении клуба.
ВидеоСпортс’‘ покажет матч между «Фенербахче» и «Анадолу Эфесом» совместно с ТВ Старт
