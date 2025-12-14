Чемпионат Франции. «Шоле» вырвал победу у «Виллербана», «Монако» разобрался со «Страсбуром»
14 декабря в чемпионате Франции прошли три матча.
«Виллербан» дома уступил «Шоле», «Монако» победил «Страсбур».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Монако – 9-2, Виллербан – 8-3, Париж – 8-3, Нантер – 8-3, Страсбур – 7-4, Элан Шалон – 7-4, Бурк – 7-4, Ле-Ман – 6-5, Нанси – 6-5, Шоле – 6-5, Лимож – 4-7, Дижон – 4-7, Булазак – 3-8, Гравлин-Дюнкерк – 2-9, Сен-Кантен – 2-9, Ле-Портель – 1-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости