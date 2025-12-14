Гершон Ябуселе об ограниченной роли в «Никс»: «Не хочу вас обманывать – это очень тяжело»
Французский форвард «Нью-Йорка» Гершон Ябуселе в интервью изданию Ouest France признался, что его дебютный сезон в клубе дается ему непросто.
«Не хочу вас обманывать – это очень тяжело. Прежде всего я – боец. Но не думал, что окажусь в такой ситуации, когда приезжал сюда.
При этом я стараюсь сохранять готовность на случай, если назовут мое имя. Пытаюсь оказывать влияние на площадке – независимо от того, сколько времени мне дадут», – заявил Ябуселе.
В этом сезоне 29‑летний баскетболист провел 24 матча, набирая в среднем 3 очка и 2,2 подбора за почти 10 минут на площадке.
Источник: Ouest France
