Гершон Ябуселе об ограниченной роли в «Никс»: «Не хочу вас обманывать – это очень тяжело»

Ябуселе об ограниченной роли в «Никс»: Не хочу вас обманывать – это очень тяжело.

Французский форвард «Нью-Йорка» Гершон Ябуселе в интервью изданию Ouest France признался, что его дебютный сезон в клубе дается ему непросто.

«Не хочу вас обманывать – это очень тяжело. Прежде всего я – боец. Но не думал, что окажусь в такой ситуации, когда приезжал сюда.

При этом я стараюсь сохранять готовность на случай, если назовут мое имя. Пытаюсь оказывать влияние на площадке – независимо от того, сколько времени мне дадут», – заявил Ябуселе.

В этом сезоне 29‑летний баскетболист провел 24 матча, набирая в среднем 3 очка и 2,2 подбора за почти 10 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Ouest France
