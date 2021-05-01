Дмитрий Мусэрский не вошел в состав сборной России по волейболу на Олимпийские игры в Токио

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Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо назвал список кандидатов на участие в Олимпийских играх в Токио. 

В списке 14 игроков, в окончательную заявку перед отлетом в Японию войдет 12 волейболистов. Олимпийский чемпион Лондона-2012 Дмитрий Мусэрский не вошел в состав. 

Состав сборной России

Связующие: Игорь Кобзарь, Павел Панков.

Диагональные: Максим Михайлов, Виктор Полетаев.

Блокирующие: Илья Власов, Артем Вольвич, Ильяс Куркаев, Иван Яковлев.

Доигровщики: Денис Богдан, Дмитрий Волков, Егор Клюка, Ярослав Подлесных. 

Либеро: Евгений Баранов, Валентин Голубев.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. 

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