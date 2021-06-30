НБА. Плей-офф. «Милуоки» примет «Атланту» в 5-м матче финала Восточной конференции

В четверг, 1 июля, состоится 5-й матч финальной серии Восточной конференции НБА.
«Милуоки» без травмированного лидера команды Янниса Адетокумбо дома постарается выйти вперед в противостоянии с «Атлантой» (2-2).
НБА
Финал Восточной конференции (до 4 побед)
Пятый матч
- Дата проведения
- 2 июля, 03.30, «Fiserv Forum»
Счет в серии равный – 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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