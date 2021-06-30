НБА. Плей-офф. «Милуоки» примет «Атланту» в 5-м матче финала Восточной конференции

В четверг, 1 июля, состоится 5-й матч финальной серии Восточной конференции НБА.

«Милуоки» без травмированного лидера команды Янниса Адетокумбо дома постарается выйти вперед в противостоянии с «Атлантой» (2-2).

НБА

Финал Восточной конференции (до 4 побед)

Пятый матч

Счет в серии равный – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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