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    НБА. Плей-офф. «Милуоки» примет «Атланту» в 5-м матче финала Восточной конференции

    Теги результаты Атланта Милуоки НБА НБА плей-офф Баскетбол

    В четверг, 1 июля, состоится 5-й матч финальной серии Восточной конференции НБА.

    «Милуоки» без травмированного лидера команды Янниса Адетокумбо дома постарается выйти вперед в противостоянии с «Атлантой» (2-2).

    НБА

    Плей-офф

    Финал Восточной конференции (до 4 побед)

    Пятый матч

    Милуоки – Атланта
    Дата проведения
    2 июля, 03.30, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Счет в серии равный – 2-2

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Этот плей-офф НБА – битва за выживание: следом за Янгом травмировался Яннис. Но «Атланта» была лучше и вела в счете еще до кошмарной травмы

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