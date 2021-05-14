«Ассоциируется с вашей страной». Российским синхронисткам запретили выступать на Олимпиаде в купальниках с изображением медведя

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российским синхронисткам выступать на Олимпийских играх в в купальниках с изображением медведя.

Ромашина и выступают в этих купальниках в дуэте с программой «Калинка».

«Мы отправили эскиз купальников на согласование, и нам сказали, что из-за того, что на купальниках есть изображение медведя, их не могут утвердить, так как оно ассоциируется с нашей страной.

Пришлось убрать из композиции название страны, которое там звучало на английском языке. Оспаривать не будем, сейчас все силы сосредоточены на подготовке программы.



Слово Russia убрали, оставили With... from love. Нам показали подтверждение, что соответствующие рекомендации дал – медведь запрещен», – сказала Ромашина.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Наша олимпийская форма: в цветах флага, без слова Russia – зато с оберегом

Наказание России противоречит Олимпийской хартии (об этом говорил и Путин). Что же там написано?