Брайан Уиндхорст: «В Евролиге недостаточно талантливых игроков, сомневаюсь, что Лигу Европы под эгидой НБА ждет успех»

Уиндхорст выразил сомнения относительно европейского проекта НБА.

Инсайдер и эксперт ESPN Брайан Уиндхорст посетил матч Евролиги в Белграде между «Партизаном» и «Црвеной Звездой». После игры Уиндхорст дал интервью, где в числе прочего ответил на вопрос о европейском проекте НБА .

«В Штатах эта тема не особо обсуждается. НБА реализует задуманное, но я не уверен в успехе. На мой взгляд, в Евролиге сейчас недостаточно талантливых игроков. К тому же, будет сложно создать команды с нуля и сразу ожидать от них результатов.

Я прекрасно понимаю мотивацию НБА и уверен, что они попытаются. Я надеюсь на успех, потому что если в Европе появится сильная лига, можно будет устраивать международные турниры с участием команд из НБА, Африки, Австралии, Азии – это было бы великолепно.

Однако я скептичен, потому что много времени провел в Европе и знаю: здесь баскетбол чувствуют иначе, чем в Америке. Нельзя просто взять и перенести американскую лигу в Европу , сказав: «Играйте». Так это не работает.

Можно сказать, что европейский баскетбол не раскрывает весь свой потенциал из-за недостатка инвестиций. Кто-то должен вложиться, а в Европе это делают мало. Американцы же видят здесь огромный неиспользованный ресурс и верят, что могут его развить», – подытожил Уиндхорст.