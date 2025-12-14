  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Брайан Уиндхорст: «В Евролиге недостаточно талантливых игроков, сомневаюсь, что Лигу Европы под эгидой НБА ждет успех»
12

Брайан Уиндхорст: «В Евролиге недостаточно талантливых игроков, сомневаюсь, что Лигу Европы под эгидой НБА ждет успех»

Уиндхорст выразил сомнения относительно европейского проекта НБА.

Инсайдер и эксперт ESPN Брайан Уиндхорст посетил матч Евролиги в Белграде между «Партизаном» и «Црвеной Звездой». После игры Уиндхорст дал интервью, где в числе прочего ответил на вопрос о европейском проекте НБА.

«В Штатах эта тема не особо обсуждается. НБА реализует задуманное, но я не уверен в успехе. На мой взгляд, в Евролиге сейчас недостаточно талантливых игроков. К тому же, будет сложно создать команды с нуля и сразу ожидать от них результатов.

Я прекрасно понимаю мотивацию НБА и уверен, что они попытаются. Я надеюсь на успех, потому что если в Европе появится сильная лига, можно будет устраивать международные турниры с участием команд из НБА, Африки, Австралии, Азии – это было бы великолепно.

Однако я скептичен, потому что много времени провел в Европе и знаю: здесь баскетбол чувствуют иначе, чем в Америке. Нельзя просто взять и перенести американскую лигу в Европу, сказав: «Играйте». Так это не работает.

Можно сказать, что европейский баскетбол не раскрывает весь свой потенциал из-за недостатка инвестиций. Кто-то должен вложиться, а в Европе это делают мало. Американцы же видят здесь огромный неиспользованный ресурс и верят, что могут его развить», – подытожил Уиндхорст.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Mozzart Sport
Лига Европы под эгидой НБА
Брайан Уиндхорст
logoЕвролига
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Президент итальянской федерации Джанни Петруччи: «Рим и Милан – единственные города Италии, вовлеченные в проект НБА»
13 декабря, 16:46
ФИБА подтвердила, что не станет менять календарь отбора для игроков из НБА
9 декабря, 18:29
Андреас Заглис о запуске Лиги Европы под эгидой НБА: «Октябрь 2027 года – реалистичная цель»
9 декабря, 15:46
Главные новости
«Вашингтон» не спешит с возвращением Алекса Сарра, делая ставку на долгосрочное здоровье игрока
17 минут назад
«Оклахома», «Хьюстон» и «Сан-Антонио» не будут претендовать на Янниса Адетокумбо (Марк Стейн)
32 минуты назад
Дариус Гарленд о кризисе «Кливленда»: «Мы действительно пытаемся найти себя, но это не оправдание»
48 минут назад
Планы «Атланты» на дедлайн обменов зависят от состояния здоровья Кристапса Порзингиса
сегодня, 13:34
Единая лига ВТБ. «Пари НН» примет «Автодор»
сегодня, 12:51
«Бакс» рассчитывают, что Яннис Адетокумбо останется, и ведут работу на рынке для укрепления состава вокруг грека
сегодня, 12:46
Джеймс смазал важный штрафной в концовке, Редик заявил, что бросок должен был исполнять Дончич
сегодня, 12:30
Донован Митчелл после проигрыша «Шарлотт»: «На месте болельщиков я бы тоже нас освистал»
сегодня, 12:03
Зак Лавин не смог доиграть матч против «Миннесоты» из-за травмы голеностопа
сегодня, 11:42
Джейлен Джонсон стал третьим в истории НБА, кто оформил 4 подряд трипл-дабла до достижения 24 лет
сегодня, 11:26
Ко всем новостям
Последние новости
Джаред Батлер о промахе в дерби с «Партизаном»: «Эмоции взяли надо мной верх»
сегодня, 13:15
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» сыграет с «Енисеем»
сегодня, 08:58
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» встретится с «Каршиякой»
сегодня, 12:50
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» разобралась со «Спартаком Суботица», ФМП уступил «Партизану»
сегодня, 00:11
Чемпионат Италии. «Милан» взял верх над «Виртусом», «Наполи» уверенно разобрался с «Кремоной» и другие результаты
вчера, 20:57
Чемпионат Франции. «Шоле» вырвал победу у «Виллербана», «Монако» разобрался со «Страсбуром»
вчера, 20:26
ACB. «Реал» уверенно обыграл «Жирону», «Мурсия» была сильнее «Ховентуда» и другие результаты
вчера, 20:09
Чемпионат Турции. «Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме, «Трабзонспор» одержал победу над «Петким Спор» благодаря 30 очкам Маркиза Рида
вчера, 20:07
Кристиан Колоко перешел в фарм-клуб «Сан-Антонио»
вчера, 19:20
Хоэль Парра получил перелом носа и может пропустить матчи против «Парижа» и «Басконии»
вчера, 18:14