Чемпионат Турции. «Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме, «Трабзонспор» одержал победу над «Петким Спор» благодаря 30 очкам Маркиза Рида
14 декабря в чемпионате Турции прошли три матча.
ВидеоСпортс’‘ совместно с ТВ Старт покажет матч «Фенербахче» и «Анадолу Эфеса».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд:Бешикташ – 11-0, Фенербахче – 10-1, Бахчешехир – 9-2, Тюрк Телеком – 8-4, Галатасарай – 7-4, Анадолу Эфес – 6-5, Тофаш – 6-5, Трабзонспор – 6-5, Эсенлер Эроспор – 5-6, Меркезефенди – 4-7, Петким Спор – 4-7, Мерсин – 4-7, Бурсаспор – 4-8, Маниса – 3-8, Каршияка – 1-9, Бююкчекмедже – 1-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
