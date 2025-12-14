  • Спортс
  Джамал Мозли о поражении от «Никс»: «Мы позволили набрать по 30 очков в трех четвертях – это не наш стиль»
Джамал Мозли о поражении от «Никс»: «Мы позволили набрать по 30 очков в трех четвертях – это не наш стиль»

Главный тренер «Орландо» разобрал проблемы в защите после вылета из Кубка НБА.

После поражения от «Нью‑Йорка» (120:132) в матче 1/2 финала Кубка НБА главный тренер «Орландо» Джамал Мозли проанализировал ключевые проблемы команды.

«Мы позволили сопернику набрать по 30 очков в трех четвертях – это не наш стиль игры… Нам нужно работать над тем, чтобы с самого начала плотно опекать соперников.

Мы боролись, сражались… Но потом они забили пару важных бросков, мы потеряли несколько подборов – в итоге это привело к поражению.

Сложно придерживаться нашего фирменного силового стиля в обороне, когда получаешь ранние фолы за малейшие контакты

Но это был отличный опыт для нашей молодой команды: понять, что именно нам нужно делать, а именно – правильно защищаться, чтобы это задавало тон нашей атаке», – сказал Мозли.

Джейлен Брансон набрал 40 очков (личный рекорд сезона) и помог «Нью-Йорку» пройти в финал Кубка НБА

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: послематчевое интервью Джамала Мозли
