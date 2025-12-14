Джамал Мозли о поражении от «Никс»: «Мы позволили набрать по 30 очков в трех четвертях – это не наш стиль»
После поражения от «Нью‑Йорка» (120:132) в матче 1/2 финала Кубка НБА главный тренер «Орландо» Джамал Мозли проанализировал ключевые проблемы команды.
«Мы позволили сопернику набрать по 30 очков в трех четвертях – это не наш стиль игры… Нам нужно работать над тем, чтобы с самого начала плотно опекать соперников.
Мы боролись, сражались… Но потом они забили пару важных бросков, мы потеряли несколько подборов – в итоге это привело к поражению.
Сложно придерживаться нашего фирменного силового стиля в обороне, когда получаешь ранние фолы за малейшие контакты
Но это был отличный опыт для нашей молодой команды: понять, что именно нам нужно делать, а именно – правильно защищаться, чтобы это задавало тон нашей атаке», – сказал Мозли.
Джейлен Брансон набрал 40 очков (личный рекорд сезона) и помог «Нью-Йорку» пройти в финал Кубка НБА