Сергей Базаревич: «В России все думают, что баскетбол умер. Я так не считаю»

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после поражения от Германии (67:69) во втором матче олимпийской квалификации заявил, что неудачное выступление в хорватском Сплите должно стать полезным опытом для команды.

Мужская национальная сборная, как и женская, не отобралась на летние Игры в Токио. Без российских баскетболистов и баскетболисток пройдет вторая Олимпиада подряд.

«Это не тот результат, которого мы хотели достичь в Сплите. То, как мы играли сегодня, было лучше, чем накануне.

Плохо, конечно, но плохой опыт – тоже опыт. Иногда даже полезнее, чем победа.

В России все думают, что баскетбол умер. Я так не считаю, у нас есть молодые игроки, которые способны выступать на высоком уровне», – цитирует Базаревича ТАСС.

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