Чемпионат Италии. «Милан» взял верх над «Виртусом», «Наполи» уверенно разобрался с «Кремоной» и другие результаты

Сегодня в рамках чемпионата Италии прошли шесть матчей.

«Милан» справился с «Виртусом», «Наполи» разгромил «Ваноли Кремону».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Трапани Шарк – 10-1, Брешия – 10-1, Виртус – 9-2, Венеция – 8-3, Дертона – 7-4, Милан – 7-4, Триест – 6-5, Ваноли Кремона – 5-6, Тренто – 5-6, Наполи – 5-6, Канту – 3-8, Динамо Сассари – 3-8, Варезе – 3-8, Удине – 3-8, Реджо-Эмилия – 2-9, Тревизо – 2-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
