Чемпионат Италии. «Милан» взял верх над «Виртусом», «Наполи» уверенно разобрался с «Кремоной» и другие результаты
Сегодня в рамках чемпионата Италии прошли шесть матчей.
«Милан» справился с «Виртусом», «Наполи» разгромил «Ваноли Кремону».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Трапани Шарк – 10-1, Брешия – 10-1, Виртус – 9-2, Венеция – 8-3, Дертона – 7-4, Милан – 7-4, Триест – 6-5, Ваноли Кремона – 5-6, Тренто – 5-6, Наполи – 5-6, Канту – 3-8, Динамо Сассари – 3-8, Варезе – 3-8, Удине – 3-8, Реджо-Эмилия – 2-9, Тревизо – 2-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
