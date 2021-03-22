Щербакова, Трусова, Валиева, Косторная вошли в новый пул допинг-тестирования ISU, Загитова и Медведева – нет

Теги сборная России допинг ISU танцы на льду Елизавета Туктамышева пары женское катание Никита Кацалапов Виктория Синицина Евгения Тарасова Владимир Морозов Евгения Медведева Анастасия Мишина Александр Галлямов Алина Загитова Александра Бойкова Дмитрий Козловский Анна Щербакова Александра Трусова Алена Косторная Камила Валиева Фигурное катание

13 российских фигуристов включены в новый пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщили в пресс-службе организации. 

В список вошли Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. 

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, как и в прошлом году, не включены в пул тестирования ISU. 

Распределение фигуристов на Гран-при: у Косторной – этап-мясорубка, Валиева, Трусова и Щербакова не встретятся до финала

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья