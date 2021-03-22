Щербакова, Трусова, Валиева, Косторная вошли в новый пул допинг-тестирования ISU, Загитова и Медведева – нет

13 российских фигуристов включены в новый пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщили в пресс-службе организации.
В список вошли Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, как и в прошлом году, не включены в пул тестирования ISU.
Распределение фигуристов на Гран-при: у Косторной – этап-мясорубка, Валиева, Трусова и Щербакова не встретятся до финала