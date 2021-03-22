Щербакова, Трусова, Валиева, Косторная вошли в новый пул допинг-тестирования ISU, Загитова и Медведева – нет

13 российских фигуристов включены в новый пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В список вошли , , , Камила Валиева, , Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова и двукратная чемпионка мира , как и в прошлом году, не включены в пул тестирования ISU.

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