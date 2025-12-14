Де’Аарон Фокс: Я провожу самый эффективный сезон в карьере.

В 1/2 финала Кубка НБА «Сан‑Антонио» обыграл лидера Западной конференции «Оклахому» со счетом 111 : 109, прервав ее 16‑матчевую победную серию. Существенный вклад в победу внес разыгрывающий Де’Аарон Фокс, набравший 22 очка. После матча 27‑летний баскетболист объяснил, в чем секрет его прогресса в этом сезоне.

«Я тот же игрок, что и последние, наверное, 5–6 лет. Но теперь люди это видят. Играя с такими партнерами, как Вик [Виктор Вембаньяма ], я провожу самый эффективный сезон в карьере. И дело не в том, что я вдруг резко стал лучше за последний год. Просто ребята, с которыми я сейчас играю – Дилан (Харпер), Стефон (Касл ), Вик – облегчают мне игру. Думаю, именно поэтому у меня такой результативный сезон. И мы выигрываем матчи», – сказал Фокс.

В текущем сезоне разыгрывающий «Сперс» набирает в среднем 23,9 очка, 3,6 подбора и 6,2 передачи за 33 минуты на площадке.